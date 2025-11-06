BLACKPINK、“完全体カムバック”は来年1月か？約3年ぶりの新アルバム制作が最終段階へ

BLACKPINKが完全体でのカムバック準備の最終段階に入った。

11月6日、YGエンターテインメントは「アルバムは現在、音楽的完成度を高めるための最終段階にある」とし、「準備が整い次第、公式プロモーションを通じて良い知らせをお届けしたい」とコメントした。

同日、韓国メディア『メイル経済』の報道によると、BLACKPINKのカムバックは当初予定されていた12月ではなく、来年1月に延期されたという。

BLACKPINKが完全体でリリースした最新のフルアルバムは、2022年9月に発表された2ndフルアルバム『BORN PINK』であり、約3年ぶりに新アルバムでカムバックする見通しだ。

（写真提供＝YGエンターテインメント）BLACKPINK

また、現在ワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR ‘DEADLINE’」を進行中のBLACKPINKは、7月の韓国・高陽（コヤン）公演を皮切りに北米・ヨーロッパのスタジアムツアーを完走。10月18日の台湾公演からアジアツアーへ突入している。

日本では、2026年1月16日〜18日に東京ドームで公演が予定されている。