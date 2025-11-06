¡ÈÆó¸Ôµ¿ÏÇ¡É¤Î¥ß¥»¥¹¼ã°æÞæÅÍ¤ÈNiziU¡¦NINA¤ÎÇ®°¦Àâ¡¢JYP¥¨¥ó¥¿¤¬´°Á´ÈÝÄê¡Ö¸òºÝ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NiziU¤ÎNINA¡Ê¥Ë¥Ê¡Ë¤ÈMrs.GREEN APPLE¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¼ã°æÞæÅÍ¤ÎÇ®°¦Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Àµ¼°¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNiziU¡¢ÀèÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¹ë²ÚSHOT
NINA¤Î½êÂ°»öÌ³½êJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï11·î6Æü¡¢ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¼ã°æÞæÅÍ¤È¤Î¸òºÝÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Æ¤·¤¤ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¸òºÝ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ø¼°Î©¾ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á11·î4Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ê¤É¤¬¡¢NINA¤È¼ã°æÞæÅÍ¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¡Ö¿¼Ìë¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤·¤ÆÇ®°¦Àâ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
NiziU¤Ï°ÊÁ°¡¢Mrs. GREEN APPLE¤È¹çÆ±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤ÏNiziU¤Î³Ú¶Ê¡ØAlways¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÊóÆ»¤òÂ¨ºÂ¤ËÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÇ®°¦Àâ¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ã°æÞæÅÍ¤Î½êÂ°Â¦¤âÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ï¼ã°æÞæÅÍ¤ÈÊÌ¤Î½÷À¤ò´Þ¤á¤¿Æó¸Ôµ¿ÏÇ¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
NiziU¤Ï¡¢JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖNizi Project¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯12·î¤ËÆüËÜ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
