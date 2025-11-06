11月5日、“旧ジャニ”出身の“ある俳優”がXを更新。牛丼チェーン「すき家」の店内で撮影したショットを披露し、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。

その俳優とは元King＆Prince（以下、キンプリ）のメンバーで、現在はソロアーティストとしても活動する岩橋玄樹（28）だ。

‘10年、旧ジャニーズ事務所に入所した岩橋は、’18年にキンプリのメンバーとしてデビュー。しかし、パニック障害で休養することが多くなり、‘21年3月にキンプリを脱退、事務所も退所している。

岩橋が投稿をする前日の4日、「すき家」の公式Xは“いい推し（1104）の日”にちなみ、《「推しとすき家に行ける画像」貼っておきますね ぜひ活用してください》とポスト。投稿された画像はテーブル上に2杯の牛丼が並び、向かいの席に“推し”の画像を合成することで、まるで一緒に食事をしているかのような気分が味わえるというユニークな企画だった。

この投稿に岩橋が反応。《実際に行く推し》とコメントし、すき家で撮影した自身の写真をリポストしたのだ。岩橋が公開したのは、白いタンクトップ姿ですき家のソファ席に座り、両手で親指を立てた“いいね”ポーズを決めるショット。これに対し、ファンからはXで《男前すぎる》《実際に行くのさすが！》などと称賛の声が寄せられている。

いっぽうで、タンクトップからのぞく腕に入った“ゴリゴリタトゥー”にも注目が集まった。特に右腕から肩にかけてはびっしりとタトゥーが刻まれており、Xでは

《タトゥーすごすぎ…》

《いかついな》

《元キンプリとは思えないビジュに進化してる》

など驚きの声が相次いでいる。

「岩橋さんは’21年3月にキンプリを脱退し、アイドルを卒業してから身体にタトゥーを入れ始めました。最初は足首に十字架程度だったのですが、そこから両腕など徐々に大きめのものを入れていきました。

タトゥーについては以前から自身のSNSでもたびたび披露しており、薔薇や天使、虎など多彩な絵柄が刻まれています。ただ、イカつめのタトゥーはファンの間でも賛否が分かれているようです」（芸能ライター）

岩橋は近年、アメリカを拠点に音楽活動を展開しながら、日本でもドラマや映画に出演するなど表現の幅を広げている。

「岩橋さんは今年7月クールのドラマ『恋愛ルビの正しいふりかた』（TOKYO MX）で主演を務めました。同作は男性同士の恋物語を描いたBL漫画が原作で、“絡み”のシーンもあることから、放送前には岩橋さんのタトゥーがどう扱われるか懸念されていました。

しかし、いざ放送が始まると、岩橋さんの衣装はほぼ長袖。腕が映る場面でも、タトゥーは映像処理かメイクでしっかりと消されていました。ただ、現在の岩橋さんを知っているファンからすると、それはそれで違和感があったようです」（前出・芸能ライター）

タトゥーも加工で違和感なく処理できる時代。岩橋がドラマや映画に出演することに支障はなさそうだ。とはいえ、今回の投稿の反応を見ると、SNSでの“ゴリゴリタトゥー”はまだまだ見慣れないという人が多いのかもしれない。