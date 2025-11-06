Ｊ１柏は６日、柏市内で次節の名古屋戦（８日・三協Ｆ柏）へ向けた調整を非公開で行った。１日のルヴァン杯決勝（１●３）では広島に敗北し、タイトル獲得とはならず。一方で、チームはリーグ戦残り３試合でアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）出場圏内の２位。首位の鹿島とは勝ち点１差でリーグ優勝の可能性を残していることから、ＧＫ小島亨介は「リーグ戦という大きなタイトルが残っているのは自分たちが積み上げてきた結果だと思いますし、それを取れるチャンスはある」と切り替えを強調した。

広島戦ではセットプレー３本から失点し、うち２本がロングスローから。相手選手が２人がかりで小島のブロックに入ることで、ＭＦ中野就斗から放たれたスローを容易に処理することができず、ＤＦ荒木隼人やＤＦ佐々木翔に制空権を握られた。広島が勝利したことで、ここからの相手も同様の作戦を立ててくる可能性はある。

ただ、負けたからこその学びもある。小島は映像などを振り返り、２つの改善点を挙げた。まず、１つめは自身の駆け引き。広島戦では自身の立ち位置をあまり変えなかった結果、相手のブロックを真正面から受けることになり「相手２人が結構ガッツリ捕まってきたので、わざと距離を取ってみたりとか（出来た）。距離を取ってもついてくるとは思うが、色々と動いてちょっとでも相手にストレスがかかるようなことをするなど、色々なことが出来た」と振り返った。

もう１つは臨機応変に対応するピッチでの自主性。広島は試合の中で小島に対するブロックの人数など、ロングスローのやり方を変えてきたが、柏は対応が後手に回った。小島も「ピッチの中の選手が声を掛け合ってちょっと配置をいじったり、ブロックの選手だけマンツーでつけてみたりとか、色々なことが出来たと思う。そこを臨機応変に対応出来なかったことも少し課題として残った。もっと色々なところにアンテナを張って、中の選手で試合を作っていくところも大事にしていきたい」と振り返る。

柏の今季の強さの１つは安定していること。リーグ戦５敗は最小で、公式戦での連敗も今季は１度もない。だからこそ、ここに来て連敗するわけにはいかない。次戦での修正へ、守護神は「チームとしても、個人間でも、もっとこういう風に出来たんじゃ無いかという話は色々とした。あとは練習でそれをしっかり積み上げて、試合で体現していくのが大事。試合でやれなかったら自信にも変わらないですし、チームの課題としても克服できない。あとは、しっかりピッチの上で体現していくことが大事になってくるのかなと思います」と見据えた。