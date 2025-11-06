今秋ドラフトで指名漏れとなったくふうハヤテの仲村来唯也（らいや）内野手（２５）が６日、来季も現役を続行する意向を示した。「野球は自分の体がダメになるまで続けたいですし、これからも上を目指す」と力強く語り、さらなるレベルアップを誓った。

この日は秋晴れの中、ちゅ〜るスタジアム清水で秋季キャンプ初日を迎えた。今季は強肩強打を武器に、正遊撃手としてプレーし、１２３試合中１２２試合に出場。打率２割３分ながらチームトップの４本塁打を記録した。元ＤｅＮＡの倉本寿彦内野手と組み、打撃練習に励むほか、守備練習では笑顔で会話を交わす姿も見られた。

今秋のドラフトでは指名がなく、「悔しいという思いが、一番強いです」と振り返る。それでも、加入１年目には届かなかった調査書が手元に届き、「数字に表れない部分でも、自分が成長できていると実感しています」と話した。くふうハヤテでプレーを継続するかは未定だが、「やるからには上を目指しているので、全体的なレベルアップを図っていきたい」と意欲を見せる。来季に向けては「加入１、２年目は、スタートが悪かったので、いいスタートを切れるようにしたい」と話した。

また今秋ドラフトでは同じ沖縄県出身で、オイシックスの知念大成外野手が巨人から育成５位指名を受けた。社会人時代には４か月ほどチームメートとしてともにプレーした間柄だ。今季も連絡を取り合っていたといい、知念の朗報に心から祝福した。来季もチームに残留することになれば、ファームの舞台で引き続き、”沖縄魂”を見せていく。

◆仲村 来唯也（なかむら・らいや）２０００年３月１７日、沖縄県生まれ。２５歳。筑紫台高（福岡）から環太平洋大に進学。入学直後から正三塁手としてレギュラーに定着し、１年時に明治神宮大会準優勝に貢献。主将となった３年秋は、遊撃手で中国地区リーグのベストナインと最優秀殊勲選手賞を獲得。４年春は三塁手でベストナインを受賞した。沖縄電力、火の国サラマンダーズを経てくふうハヤテに入団した。１７２センチ、８０キロ。右投左打。