【トイザらスのクリスマスプロモーション】 「クリスマスカタログ」：11月7日より登場 「クリスマスセール」：11月12日より開始 他

日本トイザらスは、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびオンラインストアにて展開するさまざまなクリスマスプロモーションを公開した。

11月7日より全国のトイザらス・ベビーザらス店舗に「クリスマスカタログ」が登場。サンタさんへの手紙を出せる「サンタポスト」も11月7日から全国のトイザらス・ベビーザらス店舗に設置される。今年は「ポケモン」といっしょに楽しむ、特別なサンタポスト企画も登場する。

なお、クリスマスカタログに掲載されている商品をはじめとするクリスマスセールは11月12日よりスタートする。

「クリスマスカタログ」が11月7日より全国のトイザらス・ベビーザらス店舗に登場

「クリスマスカタログ」では、今年のクリスマスプレゼントにトイザらスが自信をもって勧めるTOP TOYを紹介。“ごっこ遊び”が楽しい人気キャラクターのおもちゃに加えて、今年は親世代にも馴染みがあり親子で楽しめるおもちゃがラインナップされている。

また、心身の発達を促進する知育玩具や体を動かすおもちゃ、トイザらス限定の自転車やスタイリッシュなスクーターなども取り揃えられている。

TOP TOY早得500ポイントプレゼント

11月12日から11月27日までのキャンペーン期間中、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびトイザらス オンラインストアにて、トイザらス厳選の「TOP TOY」指定商品を購入すると500ポイントがもらえる。ただし、Nintendo Switch 2本体はポイントプレゼントの対象外となっている。

対象店舗：全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびトイザらス オンラインストア

「ポケモンクリスマスキャンペーン in トイザらス」開催

「Pokemon LEGENDS Z-A」の10月16日発売を記念して、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗で「ポケモンクリスマスキャンペーン in トイザらス」が11月12日より開催される。

（1）特設コーナー

全国のトイザらス・ベビーザらス店舗で「Pokemon LEGENDS Z-A」を始め、玩具やアパレルなどのポケモン商品を集積した特設コーナーが展開される。

店内の装飾はトイザらスオリジナルデザインを使用し、ポケモンたちが出迎える。

設置期間：11月12日（水）～12月25日（木）

対象店舗：全国のトイザらス・ベビーザらス店舗 ※トイザらス ダイバーシティ東京 プラザ店、横浜ワールドポーターズ店、京都河原町OPA店は対象外

（2）サンタポスト

サンタさんへ手紙が出せる「サンタポスト」が今年も全国のトイザらス・ベビーザらス店舗に登場。さらに、今年はポケモンとのキャンペーンが実施される。

専用ハガキがポケモンデザインとなり、「サンタポスト」に手紙を投函するとトイザらスオリジナルの「Pokemon LEGENDS Z-A ステッカー」がもらえる。ただし、全店先着合計100,000名。

設置期間：11月7日（金）～12月24日（水）

サンタポスト設置店舗：全国のトイザらス・ベビーザらス店舗

【サンタポスト専用ハガキ】

※トイザらス ダイバーシティ東京 プラザ店、横浜ワールドポーターズ店、京都河原町OPA店は対象外

※専用ハガキ以外のお手紙も投函可能です。

※「Pokemon LEGENDS Z-A ステッカー」のプレゼントは小学生以下のお子様が対象です。トイザらス・ベビーザらス スターカード会員限定となります。即日入会可。

（3）3,000円以上購入で「ポケモンチェンジングステッカー」プレゼント

期間中、ポケモン商品を1回合計3,000円（税込）以上購入すると、トイザらスオリジナル「ポケモンチェンジングステッカー（メガリザードンX・メガリザードンY）」がもらえる（全店先着合計80,000名）。

「ポケモンチェンジングステッカー（メガリザードンX・メガリザードンY）」は見る角度によって、絵柄が変わる。

キャンペーン期間：11月12日（水）～12月25日（木）

対象店舗：全国のトイザらス・ベビーザらス店舗 ※オンラインストア対象外

※プレゼントは先着順にて、なくなり次第終了となります。

クリスマス大型商品お預かりサービス

【ポケモンチェンジングステッカー（メガリザードンX・メガリザードンY）】

期間中、トイザらス・ベビーザらス スターカード会員限定・保管料500円（税込）で、大型玩具や自転車などの購入したプレゼントを店舗で一時預かりしてもらうことができる。

キャンペーン期間：11月12日（水）～12月25日（木）

対象店舗：トイザらス・ベビーザらス、115店舗

対象店舗はキャンペーンページから確認できる。

※詳細・お渡し期日・対象商品は店頭でご確認ください

「＃僕らはずっとトイザらスキッズ」キャンペーン

キャンペーン期間：11月6日（木）～12月24日（水）

応募方法：キャンペーン期間中、家族や友だちとのクリスマスの思い出やサンタポスト体験を、公式音源「ぼくらはトイザらスキッズ」を使って写真または動画を作成し、ハッシュタグ「＃僕らはずっとトイザらスキッズ」を付けてInstagram、TikTokに投稿する

賞品：投稿した人の中から抽選で20名に、トイザらス・ベビーザらスギフトカード5,000円分がプレゼントされる

※キャンペーン内容は予告なく変更になる場合があります。

※YouTubeでも音源を配信しておりますが、本キャンペーンの対象となる投稿はInstagramおよびTikTokのみです。

必ずもらえる！dポイントクリスマスキャンペーン！777万ポイント山分け

キャンペーン期間中、キャンペーンサイトからエントリーの上、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗にて、dポイントカードをご提示（1ポイント以上のポイント獲得が必要）すると、dポイント（期間・用途限定）777万ポイントが山分け進呈される。

さらに購入金額が多いほど山分け口数が増え、期間中、合計購入金額税込3,000円（15ポイントためる）ごとに1口アップする。

エントリー期間：11月12日（水）～12月25日（木）

キャンペーン期間：11月12日（水）～12月25日（木）

対象店舗：全国のトイザらス・ベビーザらス店舗 ※オンラインストア対象外

対象者：dポイントカードを提示し、1ポイント以上のポイントを獲得した人

※本キャンペーンへの参加にはエントリーが必要です。

※進呈上限：1,000ポイント

※1口あたりの進呈上限：200ポイント

※上限口数：10口

