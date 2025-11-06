俳優の吉田栄作が６日、主演を務めるミュージカル「クリスマス・キャロル」〜Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｏｕｒ ２０２５〜」（１６日から１２月２４日、全国１３会場１５公演）の稽古場取材会に、土屋アンナらとともに登場した。

今作は１９世紀半ば、英・ロンドンのクリスマスイブが舞台。悪どい商売をするスクルージ（吉田）が亡霊たちと過去、現在、未来を旅する中で心を改める物語となっている。

吉田は妻の女優・内山理名が９月に出産後、報道陣の前に姿を見せたのは初めて。３年ぶり２度目の同作主演を務める心境を聞かれ「前回は２０２０年のコロナ禍での全国ツアーだった。終わった時に近い将来、もう１回（役を）やらせていただければと思っていたので、実現できたことはうれしく思っています」と喜んだ。「再演で難しいのは新鮮さを保つことだと思うけど、それは進化なのかなと思います。毎日、稽古場で積み上げています」と自信を見せた。

公演を誰に見てほしいかという質問に対しては「家族には見てほしいです」・４児の母である土屋も「私も子どもたちには見せてあげたい。この作品は大人はもちろん感動するんですけど、子どもたちが学ぶこといっぱいあるから、いっぱい子ども来てほしいな」と口をそろえた。

作品の注目ポイントについて、吉田は「難しいことを考えずに見られて、子どもから大人まで楽しめる。クリスマスムードも満載で、華やかで楽しくて悲しくて。クリスマスが近づいてくると、みんなワクワクしてくると思うので、大切な人と見ていただいて２０２５年のクリスマスの思い出にしていただければと思います」とＰＲした。