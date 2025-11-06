「まさか…」病院でもわからない、飼い猫が倒れた理由に家族は動揺。癒やし系漫画『夜廻り猫』の優しい世界

2015年、深谷かほるさんがTwitter（現X）に投稿したことがきっかけで始まった漫画『夜廻り猫』。登場する人物たちが抱える悩みは、いじめ、介護、ペットロスなど、現代社会の身近な問題ばかり。だからだろうか、その悩みに感情移入がしやすい。そして平蔵の包み込む愛を感じるうちに、まるで自分が平蔵の優しさに触れたかのような錯覚に。それがこの漫画の魅力のひとつかもしれない。

飼い猫が原因不明の病に

元気いっぱいの風太を引き取った家族がいた。風太はまるで太陽のような存在で、家の中には常に笑い声が。 しかし、ある日突然、風太が泡を吹き、痙攣し、失禁。病院へ行っても原因不明。治せないと言われてしまう。

発作が続く風太の様子に動揺する家族。そこへ平蔵が訪れ、風太が何かを訴えていると家族に伝える。その理由を聞き、家族は驚きを隠せない。

「まさか…」

果たして、何が原因だったのだろうか。そして風太は元気を取り戻すことができるのだろうか。

原因は家族の不仲だった

風太は父親と娘の不仲を心配していること、2年前から二人が一言も話していないことが気がかりで臥せてしまったということを平蔵が家族に話す。

「心配が過ぎれば死ぬ」

平蔵に告げられた二人はまさかと思いながらも、それをきっかけにお互い反省し、謝罪。 後日、再びその家を訪れた平蔵の前には、仲直りした家族のもとで穏やかに眠る風太の姿があった。

家族という不思議な関係

家族という関係は、なんとも不思議だ。 大切であることに変わりはない。なのになぜか、衝突することがある。 それはきっと大切な人には「わかってほしい」という気持ちが強くなってしまうからかもしれない。

そして時折、暴言を吐いてしまったり、意思の疎通がうまくいかず、すれ違うこともある。 本当は仲直りしたい、謝りたいと思っていても、その一言がなかなか口にできない--。 そんな人間たちの心を察し、身をもって“橋渡し”をしてくれたのが飼い猫の風太だった。大好きな家族を案じるその想いが、再び絆を結び直すきっかけになったのだ。

深谷かほる

福島県出身。2015年10月、Twitterにて『夜廻り猫』の連載を開始。以後、毎夜のように更新を続け、読者の共感を得る。2017年「夜廻り猫」で第21回手筭治虫文化賞短編賞、第5回ブクログ大賞の漫画部門大賞を受賞。

構成／笹本絵里（FRaUweb編集部）

【第1回】漫画『夜廻り猫』が泣ける理由。猫が教えてくれた”生きてるだけでいい”という無言の優しさ