高校生に金融経済や詐欺の対策への理解を深めてもらおうと日本銀行と県警察本部によるオンライン授業が6日、山形市で行われました。日本銀行と警察による合同でのオンライン授業は全国初の試みです。



山形市の山形城北高校で行われた授業には2年生およそ370人がリアルとオンラインで参加しました。はじめに日銀山形事務所の川村憲章所長が県内経済について「人口が減少している一方で経済は全国平均を上回るペースで成長している」と説明しました。

その後、県警察本部の水庭誠一郎本部長が県内の特殊詐欺についてことし9月末時点で被害額が7億円以上に上っている現状を紹介。SNSなどのインターネット上で知らない人からお金の話をされた時は詐欺を疑うよう呼びかけました。





県警察本部 水庭誠一郎本部長「犯人の手口を知って大丈夫かなと思うその気持ちを大事にしましょう。そういう感覚を普段から養うことが大事」山形城北高校2年 伊藤慈桜さん「これは詐欺なんじゃないかとか大丈夫なのかなという情報がとても多く出回っていて、たくさんSNSを使っているので、情報を自分で見分ける力をつけていくのが これから大切だと思った」山形城北高校2年 槙心花さん「お金は身近にあることを改めて感じたが、なかなかどういう仕組みなのか分かってなかったので知ることができてよかった」授業ではこのほか、国指定重要文化財の日銀本店本館をリモートで見学するプログラムが行われ、生徒たちはお金の流れや日銀の役割などへの理解を深めていました。