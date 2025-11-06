AMOSTYLEの新作コレクション♡美女と野獣の世界観が薔薇の刺繍で輝く

街がイルミネーションで彩られるホリデーシーズン。今年の冬、AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）から、心までときめく新作ランジェリーコレクションが登場しました♡「美女と野獣」をテーマにした＜Beauty & Rose＞と、冬に咲くユリをモチーフにした＜Winter Lily＞の2シリーズ。それぞれが物語のような美しさを纏い、特別な季節をロマンティックに彩ります。

AMOSTYLEの美女と野獣コレクションで叶えるロマンティックな輝き

＜Beauty & Rose（ビューティー & ローズ）＞は、フランス童話「美女と野獣」に登場する魔法の薔薇をモチーフにした幻想的なデザイン。

ラメ糸の刺繍と編みレースが織りなす輝きが、まるで物語のワンシーンのように胸元を華やかに演出します。

発売日：11月6日（木）発売

アイテム：夢みるブラⓇ DeepV

特徴：ミルキーホイップⓇパッドで自然なボリュームアップ。V字デコルテラインをふっくら美しく魅せる構造で、着け心地も軽やか。背部はマイクロファイバー素材で肌に優しくフィットします。

デザイン：優雅な薔薇の刺繍、ラメ糸の輝き、編みレースの組み合わせがホリデームードを一層高めてくれます。

「BROS by WACOAL MEN」×「CITEN」♡ユニセックスパンツ

冬に咲くユリをモチーフにしたWinter Lilyコレクション

＜Winter Lily（ウィンターリリー）＞は、凛とした美しさを放つユリをテーマにしたデザイン。胸元にあしらわれたリリー柄のレースと、中央のラインストーンが上品なアクセントに。

アイテム：チャーミングラマーⓇ スリムライン DeepV

特徴：前中心の低いV字ラインが美しい谷間をメイクし、脇高設計で背中をすっきり。フィット感がありながら、締めつけ感の少ない快適な着け心地。

カラー展開：ボルドー、シャンパン、ラベンダーの3色。ホリデーシーズンに映える華やかなカラーバリエーションが魅力です♪

ホリデーを彩る、自分へのご褒美ランジェリー♡

街がきらめく季節、自分らしく美しく輝くためのランジェリーを選びませんか？

AMOSTYLEの新作コレクションは、見た目の華やかさだけでなく、フィット感や快適さにもこだわった設計。日常に特別な気分を添えてくれる2つのシリーズで、心まであたたまる冬を過ごしてみてください。

AMOSTYLEのランジェリーで、冬の物語を纏って

＜Beauty & Rose＞と＜Winter Lily＞、どちらのシリーズも“自分を大切にする時間”をテーマにした美しいデザイン。

クリスマスや年末の特別な日には、心まで華やぐランジェリーで、自分らしさをアップデートしてみてはいかがでしょうか♡