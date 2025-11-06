財務省は６日、米国の関税措置に伴う企業への影響をヒアリングした調査結果を発表した。

追加関税による負担を米国での販売価格に転嫁している企業が多い一方、自動車や関連部品メーカーでは自社で吸収している実態が明らかになった。

米国と輸出入の取引がある企業のうち、関税措置を受けて何らかの取り組みを行っているのは３６・９％に上った。「関税分の米国での価格転嫁」が２４・２％と最多で、「コストカット等による関税負担吸収」が１２・７％で続いた。企業からは「現地生産は人件費が高く、関税を考慮しても輸出した方が割安」（生産用機械）との声があった。

このうち自動車メーカーや関連部品メーカーでは、半数の企業が対策をとっており、「コストカット等による関税負担吸収」が２６・７％、「関税分の米国での価格転嫁」と「米国での現地生産・調達」がともに２０％だった。「今後行う」とした対策は、米国での価格転嫁が３０％で最多だった。企業からは「競合他社が価格を据え置いているので値上げできず、関税分を負担している」との声もあった。

調査は全国の財務局が９月上旬から１０月上旬にかけて実施し、１１０７社から回答を得た。