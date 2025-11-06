群馬県前橋市の小川市長が職員である既婚男性と10回以上ホテルで会っていた問題について、6日、山本一太群馬県知事が定例会見で言及しました。

【映像】真相究明の必要性を熱弁する山本群馬県知事

「県の事業を遂行するために今の状況は望ましくない。いくつかの大型事業について前橋市との連携が不可欠だがいろんな議論ができにくい」（山本知事、以下同）

「今の前橋市の状況はきわめて不正常。市民の皆さんも市政に対して大変不満に思っている。できるだけ早くこの状況を解消するためには、例えば、市議会の方で辞職勧告決議案や不信任決議案を早く提案する流れになった方が良いと思っていた。ただ、色々考えてみると、いま並べられている事実は報道された内容を市長が認めたということ。どこまで、どういう事実があったのか、実はよくわかっていない」

「やはり、前橋市議会が調査委員会を作って、百条委員会などで検証し、事実関係を市民や県民に伝えるべき。議会は、ちゃんとホテルに行って視察をして、調査をして、相談する場所として適切な場所なのか、そういうことをちゃんと検証してほしい」

