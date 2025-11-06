高校駅伝の東北大会が13年ぶりに県内で開かれ、男女あわせて49チームの強豪が秋田市に集いました。



ただ、県内でクマ被害が相次いでいることからコースが変更され、”襷をつながない”異例の駅伝となりました。



廣田裕司アナウンサー

「当初はこの県立中央公園敷地内の道路でレースが行われる予定だった高校駅伝の東北大会。クマ出没の影響を考慮しまして、陸上競技場内のトラックを周回する形で開催されることになりました」





会場アナウンス「クマの出没が相次いでいることとし、競技場内でのレースとなります」女子24チーム、男子25チームが参加した高校駅伝の東北大会。クマよけとして大音量の音楽が流れる中、選手たちはひたすら400メートルトラックを走り続けました。レースは、女子1区がトラック15周分の6キロ、2区は10周分の4キロなどと、決められた距離を区間ごとに分けて走り、女子は5区間で合計21キロ。男子は7区間で42キロ、各区間のタイムを合計する形で順位が決められました。襷をかけて走る選手もいましたが、走り終えても”襷をつながない”異例の駅伝となりました。県勢では女子の部で秋田北鷹が7位、明桜が10位、大曲が17位。県予選で優勝した横手清陵は、選手の体調が整わず欠場しました。男子の部では全国大会出場を決めている秋田工業が10位。ほか、秋田中央が19位、大曲工業が20位、鹿角が21位、秋田高校が途中棄権しました。