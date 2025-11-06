次回「ハッピーセット」に“ムーミン”登場!? 予告画像に「推しのおしりだ！」「最高か？」の声
「マクドナルド」の公式Ｘが、10月5日（水）に更新。後ろを向いたキャラクターの後ろ姿と思われる画像が公開され、「え、ハッピーセット？」「この尻に心当たりがある」「これは！ ムーミン！」など注目を集めている。
【写真】リトルミイのお団子ヘア？ 投稿されたもう1つのポスト
■リトルミイの一部分も公開？
「マクドナルド」はこの日、「ねぇ、」とコメントを添えた1枚の画像を投稿。
画像には、お尻を向けているキャラクターのイラストがあしらわれており、丸みのある足や、ふさふさの尻尾など特徴的なパーツが目を引く。
また、翌日11月6日（木）には、「何かくる…！」とつづったキャプションとともにオレンジ色の一部分を強調した画像を公開。
キャラクターの一部分にフォーカスした画像をヒントに、SNSでは「推しのおしりだ！」「ムーミンくる!?」「最高か？」「リトルミイハッピーセット？」「リトルミイちゃんのお団子頭」など、次回の「ハッピーセット」は『ムーミン』とのコラボではないかと期待する声が見られている。
引用：「マクドナルド」公式X（@McDonaldsJapan）
【写真】リトルミイのお団子ヘア？ 投稿されたもう1つのポスト
■リトルミイの一部分も公開？
「マクドナルド」はこの日、「ねぇ、」とコメントを添えた1枚の画像を投稿。
画像には、お尻を向けているキャラクターのイラストがあしらわれており、丸みのある足や、ふさふさの尻尾など特徴的なパーツが目を引く。
キャラクターの一部分にフォーカスした画像をヒントに、SNSでは「推しのおしりだ！」「ムーミンくる!?」「最高か？」「リトルミイハッピーセット？」「リトルミイちゃんのお団子頭」など、次回の「ハッピーセット」は『ムーミン』とのコラボではないかと期待する声が見られている。
引用：「マクドナルド」公式X（@McDonaldsJapan）