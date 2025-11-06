物乞い姿でドラマ台本を手に…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で武家の奥方から物乞いに身をやつした役を演じる北川景子を絶賛する声がやまない。

北川が演じているのは、ヒロイン・トキ(郄石あかり)が育った松野家の親類で雨清水傳(堤真一)の妻タエ。武家の中でも格の高い家柄で、気高く優しく美しい。傳が他界して家は落ちぶれ、松江を離れたはずだった。

しかし、どういうわけか松江に戻り、道端で物乞いしている姿をトキが目撃。世間知らずの3男・三之丞(板垣李光人)は良家のプライドを捨てきれず、仕事が見つからない。この先どうなるのか…。

物乞い姿のオフショットをドラマ台本とともにXで披露した北川は、タエという役柄について番組公式サイトでこうコメントしている。

「タエは自分が雨清水家の人間であることをすごく誇りに思っている、王道の武家の娘です。家を継ぐ人の支えとなって家を守っていくことへの誇りが強いので、そこは大事に演じようと意識しました。時代が変わり、夫の傳も亡くなって働かなくてはいけなくなりますが、突然言われても生活能力がないし、やり方が分からないし、そもそもやりたくもなかったのではないでしょうか。誇りを捨てて泥臭くお金を稼ぐなんて、タエにとっては死ねと言われたのと一緒。もし独り身だったら切腹していたはずです。でも、三之丞を野たれ死にさせるわけにはいかないので、食べさせていくために物乞いをして生きているんです」

「豪華すぎるおばという感じで登場したタエは物乞いとなりましたが、やはり人間は危機に直面したときの生き方が大事。死にたいところを死なず、タエなりに諦めず、自分と向き合いながらなんとか生きようとする姿、そして息子を生かせようとする姿を見守っていただけたらうれしいです。この先どんな話になるかまだ私にも分かりませんが、タエと三之丞の親子関係にどこかで雪どけが来ることを信じながら頑張ります」

SNSには「あぁぁおタエ様。素敵なお着物がボロボロに…」「かなりショッキングでした」「こんな美しい物乞いは見たことない」「それでも、凛とした佇まいで…この時代を生きることの難しさがひしひしと伝わるシーンでした」「凜々しすぎて見惚れました」「どんな状況でも気高く尊い」「どうかおタエ様の人生に穏やかな光がさしますように」とコメントが寄せられている。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキ(郄石)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

北川景子が公開した物乞い姿のオフショット

（X@KKeiko_officialより）

物乞いに身をやつしたタエ(北川景子)

(「ばけばけ」より(C)NHK)

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。