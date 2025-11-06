¡ÖÆü¤ËÆü¤Ë°¦¾ð¤¬Áý¤¹¤Ð¤«¤ê¡×¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÅÅ·âº§¤«¤é3Ç¯¡Ä¼êÅçÍ¥à·ëº§µÇ°Æüá¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÈþ¤·¤¯¡Ä¡×
¡ÖÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÃÊ¤ÈÈþ¤·¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼êÅçÍ¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à·ëº§3¼þÇ¯µÇ°Æüá¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö11·î1Æü¤Ï·ëº§µÇ°Æü¡£½Ë3¼þÇ¯¡ªº£Ç¯¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ª¼ê»æ¤Î¸ò´¹¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤ª½Ë¤¤¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤Æ¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÉ×¤è¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¢¤¿¤·¤ã¡ÁÆü¤ËÆü¤Ë°¦¾ð¤¬Áý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤â¿§¡¹¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É»äÃ£¤é¤·¤¯ÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢É×¤ÈÂ©»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¼êÅç¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢»Ø¤ò3ËÜ½Ð¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÃ¶ÆáÍÍÁ¢¤Þ¤·¤¤¡ª¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¿Í¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î±üÍÍ¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡ÖÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÃÊ¤ÈÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¼êÅç¤Ï2022Ç¯11·î¤Ë¡¢¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¤È¶¦¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌð¸ý¿¿Î¤¤È¼êÅçÍ¥¤Î¤ä¤°¤Æ¤¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¸µ¡¹¼êÅç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾å¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌÃËÀ¤ÈÌó1Ç¯È¾¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£