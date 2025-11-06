¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆþ¤ë¤«¤Ê¤È¡Ä¡×¡¡À¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó°ìÈÖ¾è¤ê¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯²½¹ç½É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¡WBC¤ÇÆ³Æþ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤â»î¤¹
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¶¯²½¹ç½É¤¬6Æü¡¢µÜºê»ÔÆâ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£15¡¢16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢12Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢À¾Éð¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó°ìÈÖ¾è¤ê¡£ºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Î¥ß¥Ã¥È¤ËÎÏ¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢½éÆü¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¿ÎÉ¤Î¤ß¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆþ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ã¯¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡ÊÅê¼ê¤«¤éÊá¼ê¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ëÅÁÃ£µ¡´ï¡Ë¡¢³ÈÂç¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¤ÏÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤äÆ»¶ñ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£»Ï¤á¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤ò»î¤·¤¿Ê¿ÎÉ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤í¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°Õ³°¤ÈµÞ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£