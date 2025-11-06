新ドライバー絶好調の渡邉彩香が7位発進「優勝できたら米国に行きます！」
＜TOTOジャパンクラシック 初日◇6日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞32歳の渡邉彩香が有言実行の好スタートを切った。5バーディ・1ボギーの「68」で回り、3年ぶり出場の日米共催大会を7位で滑り出した。好調の要因は2日前の練習ラウンドで「すごくいいです」と胸を張っていたドライバーショット。前週の「樋口久子 三菱電機レディス」からバッグに入れているブリヂストンスポーツの「BX2 HT」が、スコアメークの起点となった。
【写真】これが渡邉彩香の新ドライバーだ！
「そうですね、ドライバーショットは良かったですね。もう一段上を目指したい気持ちはあるけど、試合でこれくらいならまずまずじゃないかな。アライメントとか、ポイントを少し直したら気持ち良く打てるようになりました」3週前の「富士通レディース」では、別モデルのドライバーを2本入れてラウンドするなど、飛ばし屋にとって最大の武器であり、同時に不安材料でもあったドライバー選びに試行錯誤していた。新相棒は9月発売のアベレージゴルファー向けモデルで、「すごくやさしい」と評判のつかまり重視型。スライスに悩むアマチュアには朗報の一本だが、フェードヒッターの渡邉はつかまりを抑えながら操作。プロならではの技術でバーディチャンスを量産した。13番パー5ではティショットを残り225ヤードまで運び、2オンバーディ。続く14番も会心のドライバーショットでバーディを奪った。「まだ納得できる感じではないので、そこまで振っていないけど、なじんできたらもっと振れるようになるかな」。この日のフェアウェイキープ率は50％（7/14）で、ドライビングディスタンスは平均255.5ヤード。ひと振りごとに感じる手ごたえは、2日目以降さらに高まりそうだ。この大会は3年ぶり8度目の出場で、最高は2017年の5位。「以前は優勝してアメリカに行きたくて、変に力が入っていた。今はシーズンの中の一つの試合という感覚ですね」。20代半ばまでは米国志向が強く、「一度はやっとかないと後悔すると思った。2次で落ちちゃったけど」と、米ツアーの予選会に挑戦したこともある。だが、今大会の前身「ミズノクラシック」時代を知るベテランとなった今は、肩の力を抜いて臨んでいる。「まだ初日。早いけど、優勝できたら米国に行きます。トライしたいという気持ちは自然だし、自分でもそう思っている。練習場とかでもいいスイングだなぁと思えるようになったし、すごく楽しみです」ミセスとなっても、向上心に衰えはない。この日、7学年上の上田桃子が第一子となる男児出産をSNSで報告。そのことを知ると「すごくうれしい。良かったです」と自分のことのように喜んだ。自身も“母になる”ことを考えた時期はあったが、今は「もっとうまくなりたい」というゴルファーの本能に従っている。「ダンナさんも『俺も米国に行きたい』って応援してくれているので」。脱力して挑む米国行きの切符。豪快なドライバーショットがパスポートとなる。（文・臼杵孝志）
