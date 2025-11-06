過酷なプロテスト…第3R終了時点で20人の敗退が決定 現役ナショナルチームメンバーも「今回の反省を生かしたい」
＜JLPGA最終プロテスト 3日目◇6日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 (岡山県)◇6464ヤード・パー72＞第3ラウンド終了時点で、トータル8オーバー・77位タイまでに入った85人があす行われる最終日へ進出した。一方、86位タイ以下の20人は“足切り”となり、ここで敗退が決まった。
【写真】2位で最終日に向かう高校3年生
現役のJGA（日本ゴルフ協会）ナショナルチームメンバーで、2度目の最終プロテストだった18歳・高岸鈴（りん）も、トータル11オーバー・92位タイに終わり4日間を戦い抜くことができなかったひとりに。ラウンド後には、「いろいろと足りない部分が多かった。ショットがあまりよくなかったです」など、サバサバとした表情で振り返った。苦しいラウンドが続いたが、その中でもいろいろと試すなど改善も図り、「いいショットもいくつかあった」と、今後への手応えもつかんだ。3度目の挑戦となる来年に向けては、「今回の反省を生かして練習できれば」と話した。このほか、米女子下部エプソン・ツアーに参戦する26歳の谷田侑里香（トータル9位オーバー・86位タイ）や、日本女子プロゴルフ協会のティーチングプロフェッショナル資格A級を持つ23歳の森本天（トータル16オーバー・102位タイ）らが、ここで涙をのむことになった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最終プロテスト 3日目の結果
コレを見ればあなたもプロテストマニアに！ 2025年度JLPGAプロテスト特集
やっぱり幼い？ プロテスト合格直後の原英莉花【写真】
プロテスト合格直後のシブコが初々しい【写真】
日米共催TOTOジャパンクラシック リーダーボード
【写真】2位で最終日に向かう高校3年生
現役のJGA（日本ゴルフ協会）ナショナルチームメンバーで、2度目の最終プロテストだった18歳・高岸鈴（りん）も、トータル11オーバー・92位タイに終わり4日間を戦い抜くことができなかったひとりに。ラウンド後には、「いろいろと足りない部分が多かった。ショットがあまりよくなかったです」など、サバサバとした表情で振り返った。苦しいラウンドが続いたが、その中でもいろいろと試すなど改善も図り、「いいショットもいくつかあった」と、今後への手応えもつかんだ。3度目の挑戦となる来年に向けては、「今回の反省を生かして練習できれば」と話した。このほか、米女子下部エプソン・ツアーに参戦する26歳の谷田侑里香（トータル9位オーバー・86位タイ）や、日本女子プロゴルフ協会のティーチングプロフェッショナル資格A級を持つ23歳の森本天（トータル16オーバー・102位タイ）らが、ここで涙をのむことになった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最終プロテスト 3日目の結果
コレを見ればあなたもプロテストマニアに！ 2025年度JLPGAプロテスト特集
やっぱり幼い？ プロテスト合格直後の原英莉花【写真】
プロテスト合格直後のシブコが初々しい【写真】
日米共催TOTOジャパンクラシック リーダーボード