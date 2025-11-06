めるる、美太もものぞく私服ショット「クール＆セクシー」「スタイル良すぎ」
モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠（23）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。美太もものぞく私服ショットを公開した。
【写真】「スタイル良すぎ」美太もものぞく私服姿を披露しためるる
チョコレートの絵文字を添え「ちょこみたいな私服」とつづり、2枚の写真をアップ。白シャツに黒のミニスカートとブーツ、ダークブラウンのジャケットを合わせたコーディネートで、「#めるのふく」を紹介した。椅子に腰かけクールな表情を決めており、ミニスカートからは美太ももがのぞいている。
コメント欄には「絶対領域サイコー」「魅惑のめるる」「スタイル良すぎ」「似合ってるねぇ」「クール＆セクシー」「可愛過ぎ」などの声が寄せられている。
