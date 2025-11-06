声優・田村ゆかりの公式サイトが6日に更新され、インフルエンザに感染したことが判明し、8日の大阪公演および9日の名古屋公演の開催を延期すると発表した。同日にはハロー！プロジェクトのアイドルグループ「BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）」もメンバーのインフルエンザ感染を報告するなど、全国各地でインフルエンザの流行が進む中、芸能界でも影響が広がっている。

公式サイトで「本日、田村ゆかりより体調不調の訴えがあり、医師による診察を受けましたところ、インフルエンザA型に感染していることが判明いたしました。医師の判断のもと、本人の体調回復および感染拡大の予防を第一に考え、2025年11月8日（土）Zepp Namba、11月9日（日）Zepp Nagoya公演につきましてはやむを得ず延期とさせていただくこととなりました」と報告。

現在は振替日程を調整しているが「調整がつかない場合は中止とさせていただく場合もございます」と説明した。

ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）は6日、小林萌花がインフルエンザに感染し、8、9日に出演を予定していた公演を欠席すると発表。グループは5日にも西田汐里、前田こころのインフルエンザ感染を発表していた。