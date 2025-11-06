12月3日と10日に2週連続でフジテレビの音楽の祭典「2025 FNS歌謡祭」が放送されることが明らかになった。2夜合わせて約8時間30分の歌番組には、Snow ManやSixTONESら計29組のアーティストが出場するという。

【もっと読む】STARTO社タレント解禁でNHK“本領発揮”？ 今年の紅白は「嵐」出演交渉を理由に“全部のせ”の一点突破

Number_iやKing & Princeといった人気グループの出場が明らかにされたが、アイドルファンの注目は、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、CANDY TUNEのようだ。今回のFNS歌謡祭の出演を弾みにして、NHK紅白歌合戦に出演できるかどうかに期待が集まっている。

「FRUITS ZIPPERは、2枚目シングル『わたしの一番かわいいところ』がTikTokを中心に話題になり、総再生回数9億回を突破した人気グループ。昨年も紅白出場が有力視されていましたが逃し、今年は“ほぼ当確”と言われています。またSNSでは、今年、全国12都市15公演を巡るグループ初のツアーで約4万8000人のファンを動員したCUTIE STREETや、CANDY TUNEを推す声もあります。いずれも、きゃりーぱみゅぱみゅが所属するアソビシステムによるアイドルプロジェクトなので、同じプロジェクトから同時に“3組”は難しそうですが、CUTIE STREETかCANDY TUNEとFRUITS ZIPPERの“2組”はあるんじゃないかともっぱらです」（レコード会社関係者）

間もなく紅白歌合戦の初出場歌手が発表されるが、さて結果はどうなるか。

◇ ◇ ◇

どうにも気になるNHK紅白歌合戦の出場者。関連記事【もっと読む】STARTO社タレント解禁でNHK“本領発揮”？ 今年の紅白は「嵐」出演交渉を理由に“全部のせ”の一点突破…では、その中でも今年は「復帰」という意味で注目される旧ジャニーズ系の出場の有無について分析している。