（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）

ここからは、私、鳥海がお伝えします。



私はスポーツ観戦が大好きで、野球やサッカーなどをよく見に行くんですが、その時のお楽しみがスタジアムで食べられる様々なグルメ。定番の屋台メニューからその土地ならではのご当地グルメまでその出会いもまた魅力ですが、今回はエスパルスのホーム「アイスタ」でスタジアムグルメを食べまくってきました。スポーツとグルメを合わせた楽しみ方を紹介したいと思います。どうぞ。





（鳥海氏リポート）「きょうは『アイスタ』に来ています。これから『アイスタ』名物といってもいいスタジアムグルメを堪能したいと思っています」清水エスパルスのホーム「IAIスタジア日本平」ではスタジアム内と場外に計20店舗以上の飲食店が出店し、バラエティ豊かなアイスタグルメを楽しむことができます。まず向かったのは…「場外フードコート」。ここは試合開始の4時間前からオープンする「アイスタ」名物のスポットで毎回12店舗ほどのキッチンカーや屋台が並び、定番の人気店に加え、試合ごとに入れ替わる店もあります。場外ですが屋根付きの飲食スペースもあり、雨の日でも安心です。（鳥海氏リポート）「僕も『アイスタ』に来ると、必ず、まずここから行くんですが、試合開始3時間前ですけどすごいですよね。ホームのサポーターはもちろんですがビジターチームのサポーターも来ています」そんなサポーターの皆さんに、おすすめグルメを聞いてみました。（鳥海氏リポート）「きょうも早くからスタジアムにお越しですけど、早く来る理由は何ですか？」（エスパルスサポーター）「スタグルが最初にオープンするので、それ目当てでここに来て、試合前に腹ごしらえというかエンジンをかける」（鳥海氏リポート）「お気に入りのスタグルってありますか？」（エスパルスサポーター）「『いもじぇんぬ』さん。甘いものが欲しいなというときにはおすすめです」そのおすすめされた「いもじぇんぬ」は、静岡市葵区に実店舗がある人気の焼きいも専門店です。（いもじぇんぬ 海老名 慶太さん）「寒くなってきたので、おすすめは『つぼ焼きいも』」専用の壺でじっくり焼き上げた自慢の焼きいもです。（鳥海氏リポート）「アツアツ。スゴ～イ。アツアツですが、いただきたいと思います熱。でもおいしい 。ホクホク。これから寒くなってきて体が温まるし、おいしいです」（いもじぇんぬ 海老名 慶太さん）「壺で現地で焼いているので焼きたてで提供できるのがうちの強み」続いて親子連れのサポーターにおすすめを聞いてみました。（エスパルスサポーター）「『ひまわり（ヒマワリキッチン）』さん。から揚げがすごくおいしくて味が豊富にある」（鳥海氏リポート）「好きな食べ物は？」（エスパルスサポーター）「から揚げ」ここはエスパルスキッズも大好きという、から揚げ専門店の「ヒマワリキッチン」。（鳥海氏リポート）「から揚げいろいろな種類がありますがおすすめは」（HIMAWARI KITCHEN 小川 健司さん）「一番売れ行きがいいのが油淋鶏になります」（鳥海氏リポート）「ネギがたくさんのっていて、早速いただいてみたいと思います。油淋鶏の甘辛いたれがおいしい。くどくない」（HIMAWARI KITCHEN 小川 健司さん）「20年から揚げを続けていて仕込みには丸一日かける」（鳥海氏リポート）「から揚げ…今までで一番おいしい」場外のフードコートでおいしいグルメを満喫していると、スタジアムの開場時間に。会場内にもたくさんの人気店がありますよ。まずはバックスタンド側にあるお店…。（鳥海氏リポート）「『天神屋』さん。たくさんのサポーターが行列を作っているお店」“静岡おでん”や弁当で県民にはおなじみの天神屋ですが、この店には「アイスタ」ならではの特別な弁当が。（鳥海氏リポート）「人気のお弁当を買ってきました。その名も『秋葉弁当』。秋葉監督の写真がこんなに大きく乗っている」試合前に気合が入りそうなこの弁当、中には監督をイメージした黒いシュウマイが、11個のカレーシュウマイを率いているという、ユニークでガッツリ系の弁当です。（鳥海氏リポート）「新幹線で食べるシュウマイと違って味がしっかり濃くなっていて、何もかけないで食べられる。これだけでお腹いっぱいになる」いつも早く来て、スタジアムグルメを楽しんでいるというこのサポーターに、おすすめを聞くと…。（エスパルスサポーター）「『ニューヨークオーバーライス』？ビジター側のお店でおいしいです」それがビジターチームの応援席となるスタジアムの東側にあるニューヨーク発祥の屋台飯「チキンオーバーライス」専門店「NEW YORK VENDYS」です。（鳥海氏リポート）「こちらは『アイスタ』で何年目？」（NEW YORK VENDYS 川辺 雅貴さん）「『アイスタ』は2014年から11年目です」（鳥海氏リポート）「知らなかった。こっちまでなかなか来ないからな…」スパイスの効いた鶏肉をご飯に乗せたニューヨークの屋台飯。私もニューヨークで食べたことがあり大好きなんですが、ここのおすすめは、チキンだけでなくポークもビーフも一度に楽しめる、その名も「勝ち点3点盛り」。（鳥海氏リポート）「クリーミーな感じですね。味付けが」（NEW YORK VENDYS 川辺 雅貴さん）「ホワイトソースもニューヨークの屋台の味になっている」（鳥海氏リポート）「ポークが日本の味」（NEW YORK VENDYS 川辺 雅貴さん）「ただ、てりやきポークもニーヨークにあります。実は鳥海さんのユーチューブで勉強して、毎年ニューヨークにオーバーライスを食べに行っている」（鳥海氏リポート）「確かにしょう油を使った味付け増えてますよね」（NEW YORK VENDYS 川辺 雅貴さん）「東京ソースという感じで、『てりやき』が紹介されています」他にも、サイズもアメリカンな「アメリカンドリームオーバーライス」も人気ということです。そして、「アイスタ」では本格的なラーメンも楽しむことができるんです。静岡市駿河区で人気の塩ラーメン専門店「麺処 汐のや」。ここのおすすめは、「アイスタ」でしか食べられない「特製しおらーめん」。（鳥海氏リポート）「スープからいただきます。かつおだしがきいてますね」（麺処 汐のや 寺田 浩光さん）「『手火山式カツオ節』を使用した鶏スープ」（鳥海氏リポート）「カツオのスープに細い麵が合う。これスタジアムグルメですかラーメン店じゃないですか味が」（麺処 汐のや 寺田 浩光さん）「皆さんに喜んでいただいてます」（鳥海氏リポート）「これから寒くなってきますし、ラーメン…かなり温まりますね」そして、いよいよキックオフの時間が迫り応援席に…ここまで我慢していた、スポーツ観戦には欠かせないビールを解禁しました。そこに欠かせないおつまみに選んだのが、この2品。事前に場外フードコートの「天神屋」で購入しました。（鳥海氏リポート）「めちゃくちゃおいしそう」（天神屋 大月 直樹さん）「こちらが『カルビの牛串』。こちらが『餃子フランク』です。中が餃子のあん」（鳥海氏リポート）「じゃあ、一つずつお願いします」まずは、初体験の餃子フランクから。（鳥海氏リポート）「中は意外とやわらかくて、餃子って感じがビールと合う。牛串カルビだそうです。歯ごたえがすごい。かめばかむほどカルビの味が口の中に広がる。これから試合をじっくり楽しみたいと思います」ちなみに、この日のエスパルスは1対1で引き分けでしたが、すごく白熱した試合で、スタジアムグルメと合わせて大満足の一日でした。