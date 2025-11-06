サウンドアースは、DUNUとEffect Audioがコラボしたイヤフォン「DUNU DK3001 BD EA」を8日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は115,800円前後。世界限定300台。フジヤエービックで販売する。

DUNU DK3001 BDと同様に、1DD＋4BA＋4Planarドライバー構成を採用するが、新たなエアーダンピングシステムと洗練されたデュアル4ウェイクロスオーバーで強化し、「リフレッシュされた、より表現力豊かなチューニングを実現した」という。

さらに、ケーブルがEffect Audioの「Cadmus II」ケーブルになっており、「そのサウンドキャラクターと高級感をさらに引き立てる」という。入力プラグは4.4mmバランス。

既存のDK3001 BDと比較して、EA Editionは低域のボディとボーカルの質感が強化され、より豊かで飽和したサウンドを実現。より暖かく、より雰囲気のある、ポップス、映画サウンドトラック、ゲーム音楽などに特に魅力的な表現が可能になったという。

「DK3001 BDが本来持っている高い技術的基盤の上に、このエディションはマクロダイナミクスと空間的スケールを強化し、パワフルで感情的に魅了するサウンドを実現した」とのこと。

ハウジングは航空宇宙グレードのアルミニウム合金からCNC加工され、ジルコニウムベースのセラミックコーティングと高温硬化で仕上げた。また、EA Editionは、特徴的なゴールド・カラーのサウンド・チューブを採用している。

4ウェイ・クロスオーバーは、独立した4チャンネル・サウンドボアと専用の電子クロスオーバーで構成。正確な周波数制御と位相コヒーレンスを保証する物理・電子デュアル・チューニング・システムを形成している。

周波数帯域は5Hz～40kHz。インピーダンスは26Ω。感度は108dB/mW (@1kHz)、124dB/Vrms(@1kHz)。