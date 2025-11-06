２０２２、２３年と地方競馬全国協会（ＮＡＲ）の年度代表馬に輝き、先日引退を発表したイグナイター（牡７歳、園田・新子雅司厩舎、父エスポワールシチー）の引退式が１１月６日、最終レース終了後に園田競馬場で行われた。

同馬に騎乗経験のある笹川翼騎手＝大井・米田英世厩舎＝、田中学調教師、笹田知宏騎手＝園田・新子厩舎＝、そしてサプライズとして２４年フェブラリーＳ（１１着）で騎乗したＪＲＡの西村淳也騎手＝栗東・フリー＝も登場し、大いに盛り上がった。

野田善己オーナーは「想像を超えるイグナイターの成長ぶりにどんな展開になるのか分からなかった。毎日見ていたドラマが終わるそんな感じです」と感涙。管理していた新子雅司調教師も「重圧との戦いでしたが、今はホッとしています。ステージを上げてくれた存在。印象に残るレースは負けたけど、２２年南部杯（４着）と２４年ドバイ・ゴールデンシャヒーン（５着）です」としみじみ話した。

兵庫所属馬として初めてＪｐｎ１を勝った２３年ＪＢＣスプリントの手綱を執った笹川翼騎手を背に、ゆっくりと馬場を１周した後、田中学調教師に乗り替わり、関係者との記念撮影に臨んだ。多くのファンの喝采を浴び、北海道日高郡新ひだか町のアロースタッドへ種牡馬として旅立った。

◇イグナイター 父エスポワールシチー、母ビアンコ（父ウォーニング）。園田・新子雅司厩舎所属の牡７歳。北海道沙流郡日高町の春木牧場の生産。通算成績は３３戦１３勝（うち重賞は９勝）。獲得賞金３億５７１２万４１００円。主な勝ち鞍は２３年ＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１、さきたま杯・Ｊｐｎ２。馬主は野田善己氏。