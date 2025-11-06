¥Õ¥£¥®¥å¥¢¸°»³¡Ö3Ï¢ÇÆ¤·¤¿¤¤¡×¡¡7Æü³«Ëë¤ÎNHKÇÕ¤ØÄ´À°
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¢NHKÇÕ¤Ï7Æü¡¢ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤ÎÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£6Æü¤Ï¸ø¼°Îý½¬¤¬¤¢¤ê¡¢ÃË»Ò¤Ç4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤Ï¡Ö3Ï¢ÇÆ¤·¤¿¤¤¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ä¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤Èº£µ¨GP½éÀï¤Ø¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤ÇÃíÌÜ¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÏÂè1Àï2°Ì¤Ç¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î4¡Á6Æü¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¿Ê½Ð¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡¡7Æü¤ÏÃË»Ò¡¢½÷»Ò¡¢¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤È¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡ÊRD¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£