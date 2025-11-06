ナチュラルな雰囲気がかわいい！リサとガスパールコラボアイテム


【写真を見る】リサとガスパールの刺繍がキュートな裏起毛カーディガン

「SELF+SERVICE（セルフ＋サービス）」は「自然のままの優しい暮らし」をコンセプトにしたイオンのファッションブランド。

おしゃれを楽しむ中で環境保護に参加できるように、天然素材を中心とした商品やリサイクル素材を積極的に取り入れた商品なども販売しています。全国のイオンに約400店舗を展開する、手に取りやすいデザインと価格が人気のブランドです。

今年で25周年の「SELF+SERVICE（セルフ＋サービス）」ですが、「リサとガスパール」シリーズも今年は日本語版出版25周年のスペシャルイヤーなんです。

フランス生まれの大人気絵本シリーズ「リサとガスパール」。うさぎでもない、犬でもない、とびきりキュートなパリの住人リサとガスパールは、1999年にアン・グットマン＆ゲオルグ・ハレンスレーベン夫妻によって生み出されました。世界中で大人気のリサとガスパールとのコラボアイテムを早速見ていきましょう！

■コラボアイテム一覧

これからの時期にぴったりのアイテムは、合わせやすいカラーリングのラインナップ。リサとガスパールの刺繍がとってもかわいいですよ。25周年のアニバーサリー期間に合わせて、「25th」を製品・ブランドネームや下げ札に入れ込んでいるのもポイントです！

■リサとガスパール刺繍カーデ

さっと羽織れて重宝するカーディガン。シンプルだけど胸元のリサとガスパールの刺繍がアクセント！


裏起毛でしっかりあったかいのに、着心地は軽やかなカットソーカーディガン。

シンプルなデザインだからこそ、いろんなアイテムと着回しもしやすいですよ！

リサとガスパールがお家でくつろぐ刺繍や、背裏の布帛プリントが大人カワイイ一枚です。

\3,980（税抜）

■リサとガスパール前後着ニット

2WAYで使える前後着ニット。


遊ぶ姿がかわいい！リサとガスパールの刺繡がポイント。


モチモチ素材がたまらない、前後2WAYで使えるカーディガン。ボタンの有無で雰囲気も変わって見えるので、自分の好きな着こなしを楽しんでくださいね！

もちろんリサとガスパールも両面に登場。オモチャなどの遊具で遊んでいる刺繍が散りばめられていて、ほっこりかわいいですよ！

\4,980（税抜）

■リサとガスパール刺繍シャツ

リサとガスパールの刺繍がかわいいチェックシャツは小さな襟がポイント


暗めカラーのチェックがシックなシャツにはリサとガスパールの日常を表現した刺繍が。忙しそうにお料理を作っているリサと、何を作っているのか模索中のガスパールがアクセント。小さめの襟が上品でキュートな印象です。

\3,980（税抜）

■リサとガスパール中綿入りバッグ

手触りのいい中綿入りバッグは持っているだけで心があたたまりそう！


ふっくら中綿キルトのトートバッグはA4ファイルも入る使い勝手のいいサイズ。クロワッサンやさくらんぼなどリサとガスパールの好きなものや日常の一コマを切り取ったような刺繍柄がとってもかわいい！肩からかけられるヒモの長さも◎ヘビロテ間違いなしの一品です！

\3,980（税抜）

■リサとガスパールエコバッグ4

ワンピースと3色展開のエコバッグ


リサとガスパールのイラストがプリントされたエコバッグ。内側の収納袋にすっぽりしまえるので持ち運びも◎。カラー展開は3種類、プリント柄も違うのでお好きな柄を選んでくださいね。

\1,580（税抜）

■リサとガスパール刺繍ワンピース

チェック生地に散りばめられた刺繍が大人カワイイ


ボタンをはずして羽織りとしても使えます！


レトロなチェック柄のワンピースには、お気に入りのおもちゃで遊んでいるリサとガスパールの刺繍が散りばめられています。羽織りとしても1枚で着てもOKの使い勝手のいいアイテム。決して派手ではないのに印象的で、どこかノスタルジックな世界観に癒されるワンピースです。

\6,800（税抜）

＜発売日＞

11月上旬

＜発売店＞

全国のSELF＋SERVICE取り扱い店舗、イオンスタイルオンライン

※一部取り扱いのない店舗や店舗によって取り扱い商品が異なります。

お近くにイオンがない方はオンラインを利用するのがよさそうですね！コラボアイテムをゲットして、リサとガスパールと一緒にあったかく過ごしましょう。

(C) 2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

【レタスクラブWEB編集部】