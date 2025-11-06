日本テレビ系列各局が展開するキャンペーン「カラダWEEK」、今年のテーマは「夢中でカラダを幸せに！」です。



運動能力の向上につなげようと秋田ノーザンハピネッツが開いているジュニアスポーツ教室では、子どもたちが夢中で体を動かし運動の楽しさを実感しています。



取材しました。



今年で開設から5年を迎えたハピネッツのジュニアスポーツ教室。





年中と年長の園児を対象にした幼児クラスと、小学1・2年生のクラス、それに小学3年生から6年生までの3つのクラスに合わせて61人が通っています。ウォーミングアップはおもちゃの剣を使った鬼ごっこ。子どもが楽しめそうなメニューで基礎的な運動能力向上を目指します。2年 加賀谷柚月さん「元々スポーツが好きでやりたいなと思って入りました」「上手に運動できるようになりたいです」2年 京谷幸多朗さん「コーチが教えてくれていろんなスポーツをしたりするのが楽しいです」教室の最大の魅力は1つの競技だけではなく様々なスポーツを体験できること。この日のメニューはフェンシングでした。普段はなかなか触れることのない競技です。佐藤コーチ「どうですか？重いですか？軽いですか？」子ども「ちょっと軽い、軽い」未経験の競技でも楽しく取り組めるよう、指導では前向きな声をかけるなど工夫を凝らしています。基本的な動きを学んだあとは早速ゲーム形式に。白熱したプレーに居ても立っても居られず、柴田光太郎アナウンサーも飛び入りで参加させてもらいました。柴田アナ「対戦してくれる人誰かいる？お！ありがとう！」「フェンシングやったことないので、どうなりますかね…でも楽しく！子どもたちと楽しくフェンシングしたいです」三本勝負の一本目を取られたものの、子どもたちの応援を背に奮闘し2対2の同点に…柴田アナ「わー来たわー！負けた…」「ありがとうございました強かったアハハハハハ」対戦相手の子ども「ギリギリだった」柴田アナ「ギリギリね～アハハハハ」「夢中に最初から最後まで楽しむことができました。子どもたちの声援もあって…いや～負けたの悔しかったな～」バスケットだけではなく様々な競技が楽しめる秋田ノーザンハピネッツのジュニアスポーツ教室。子どもたちの運動能力と夢中になれる気持ちを育んでいます。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢教室は週3回、月・火・土曜日に秋田市で開かれています無料の体験会も随時開催されます。

詳しくはハピネッツのジュニアスポーツ教室のホームページをご覧ください。