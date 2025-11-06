2026年1月16日に公開される南沙良と出口夏希のW主演映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』のポスタービジュアルと場面写真が公開された。

第30回釜山国際映画祭のVision部門や第38回東京国際映画祭 Nippon Cinema Now部門に公式出品された本作は、第28回松本清張賞を受賞し、発表当時は21歳の大学生だった波木銅による同名小説を原作にした青春映画。『猿楽町で会いましょう』の児山隆が監督を務めた。

ラッパーを夢見ながらも、学校にも家にも居場所を見いだせず鬱屈とした日々を送る朴秀美役を南、陸上部のエースで社交的、スクールカースト上位に属しながらも、家庭では問題を抱えている映画好きの矢口美流紅役を出口がそれぞれ演じる。さらに、朴秀美や美流紅と共に同好会「オール・グリーンズ」を結成する岩隈真子を吉田美月喜、「オール・グリーンズ」の危険な課外活動に巻き込まれていく岩隈の後輩・藤木漢を羽村仁成、朴秀美たちが課外活動を始めるきっかけとなった重要人物・佐藤幸一を金子大地、そして秀美のサイファー仲間で、秀美に想いを寄せる青年・ジャッキーを黒崎煌代が演じる。

公開されたポスタービジュアルには、同好会「オール・グリーンズ」の中心メンバーである朴秀美、美流紅、岩隈がグリーンの作業着に身を包んだ姿が捉えられている。

あわせて公開された場面写真では、学校の屋上に陣取り一攫千金をもくろむ朴秀美、美流紅、岩隈を収めたものや、科学部の腕を買われ同好会のメンバーにスカウトされた岩隈の後輩・藤木、朴秀美に想いを寄せるラップ仲間のジャッキーや、「オール・グリーンズ」結成の発端で、秀美に目をつける佐藤の姿も。それぞれ鬱屈した思いを抱え、歪んだ青春を送るキャラクターたちの表情を捉えている。（文＝リアルサウンド映画部）