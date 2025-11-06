SM ENTERTAINMENT JAPAN¤è¤êÊ¿¶ÑÇ¯Îð21ºÐ¤Î8¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥× GPP¡¢12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー·èÄê
¡¡SM ENTERTAINMENT JAPAN¤«¤éÂè1¹æ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥× GPP¡Ê¥¸ー¥Ôー¥Ôー¡Ë¤¬¡¢12·î16Æü¤ËÀè¹Ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBring it Back¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ØGPP Fly¡¡～³³¤Ã¤×¤Á»æ¥Ò¥³ー¥¤Î¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ～¡Ù¤¬11·î29Æü¿¼Ìë25»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛSM ENTERTAINMENT JAPAN¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ëÂè1¹æ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥× GPP¡¡8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½Ð¿È¼Ô¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥ó¥µー¡¢½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤ò»ý¤ÄÊ¿¶ÑÇ¯Îð21ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í8¿Í¤¬¡¢KPOPÄ¾ÅÁ¤ÎÌó1Ç¯È¾¤Ë¤ª¤è¤ÖÄ¶²áÌ©¤«¤ÄÅ°ÄìÅª¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò·Ð¤ÆGPP¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¡£
¡¡¥°¥ëー¥×Ì¾¤ÎGPP¤Ï¡¢¡ØG¡§¸Â³¦ÆÍÇË¡ÊGenkai toppa¡Ë¡Ù¤È¡ØPP¡§Paper Plane¡Ê»æÈô¹Ôµ¡¡Ë¡Ù¤Î°ÕÌ£¡£´öÅÙ¤È¤Ê¤¯»îÎý¤ò¼õ¤±ÀÞ¤êÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡Ê·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡Ë¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤É¤³¤Þ¤Ç¤â±ó¤¯¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯»æÈô¹Ôµ¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦Èà½÷¤¿¤Á¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÈÄ©Àï¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤Ï¡¢SM ENTERTAINMENT¤Ç25Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¡¢SHINee¡¢¾¯½÷»þÂå¡¢f(x)¡¢EXO¡¢Red Velvet¡¢aespa¡¢RIIZE¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿¸½ KeensÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¥·¥à¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó¤È¡¢TRAX ¥¸¥§¥¤¡¦¥¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡GPP¤Ï¡¢SM ENTERTAINMENT¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È²Î¾§ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÈJ-POP¤Î¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹¡É¤òÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØGPP Fly¡¡～³³¤Ã¤×¤Á»æ¥Ò¥³ー¥¤Î¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ～¡Ù¤ÏGPP¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤Ø¤Îµ°À×¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡£¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ë¥Ù¥Ã¥ー¤ò·Þ¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËGPP¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ë¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢TVer¤ÈFOD¤Ç¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤È¡¢12·î¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âºÆÊüÁ÷¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢GPP¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ11·î14Æü20»þ¤Ë¡Ø#1¡Ù¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¤Ï1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØBring it Back¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£É½Âê¶Ê¡ÖBring it Back¡×¤Ï¡¢ ¡È²»³Ú¤ò»ë³Ð¤Ç³ÈÄ¥¤¹¤ë¥Áー¥à¡É¤È¤¤¤¦GPP¤Î¥â¥Ã¥Èー¤Ë±è¤¤¡¢¥É¥é¥à¥ó¥Ùー¥¹¡¢EDM¡¢¥À¥Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¡¢HIPHOP¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»ÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤¬Ë¬¤ì¤è¤¦¤È¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ðー¤Î¸Ç¤¤°Õ»Ö¤È·èÁ³¤È¤·¤¿Àº¿À¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¡Ö»þÂå¤ÎºÇÁ°Àþ¤òGPP¤¬Ã¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¡ª¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥¥éー¥Á¥åー¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢GPP¤Ï¡ÖBring it Back¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹Á°Ìë¤Î12·î15Æü¤Ë½é¤ªÈäÏªÌÜ¥é¥¤¥Ö¡ØGPP Debut Showcase Live¡Ù¤òÅÔÆâË¿½ê¤Ç³«ºÅ¡£Æ±¥Ç¥Ó¥åー¥·¥çー¥±ー¥¹¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Ï¡¢1st CD¥·¥ó¥°¥ë¡ØBring it Back¡Ù¤ò½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¡ÜÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¤Î¤ß¡Ë¤Î2Ëç¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ïー¥Êー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¹¥È¥¢¤è¤ê¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ã¥á¥ó¥Ðー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¢£RINKA¡Ê°ÂÆ£ Íü²Ö¡Ë
¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¡£¥À¥ó¥¹¡¦²Î¤ò´°àú¤ËÁà¤ê¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤Î¡É³Ë¡É¡£¥¹¥Æー¥¸¤ÎÁ´¤Æ¤ò¾¸°®¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¡£
¢£HONOKA¡Ê°ËÆ£ÈÁÇµ²Ö¡Ë
Í£°ìÌµÆó¤Î¡Öº²¤Î²ÎÀ¼¡×¤ÇÄ°¤¯¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¡£ËÉÙ¤Ê¥¹¥Æー¥¸·Ð¸³¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Á´ÂÎ¤Ë¿¼¤ß¤ÈÀâÆÀÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¢£ANAMI¡ÊÂç±à °¡ÇÈ¡Ë
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Á¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤È¡¢È´·²¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÆ°¤¤òÎ¾Î©¡£¥°¥ëー¥×¤ÎÉ½¸½¤ÎÉý¤òÌµ¸Â¤Ë¹¤²¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ë¿¼±ó¤ÊÈþ¤ò¤â¤¿¤é¤¹É½¸½¼Ô¡£
¢£MOMOKA¡Ê·ªÅÄ Åí²Ö¡Ë
±éµ»¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿É½¸½ÎÏ¤È¡¢¥Ï¥¹¥ー¤Ç¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤¬Í»¹ç¡£¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¡È²½³ØÈ¿±þ¡É¤òµ¯¤³¤·¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¥ー¥Ñー¥½¥ó¡£
¢£MIKA¡Ê髙µÜ Èþ¹á¡Ë
¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î¿ÀÆ¸¡×¡£¥³¥ì¥ª¡¦¥È¥ìー¥Êー·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µー¡õ¥é¥Ã¥Ñー¤È¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ¤ÈÁÏÂ¤À¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£
¢£MIA¡Ê¥Ë¥åー¥Óー Ì¤°¡¡Ë
±Ñ¹ñ¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ü¥¤¥¹¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤¦Â¸ºß¡£¤½¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¿§ºÌ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
¢£SARA¡ÊµÜºê ¹¸¡Ë
ËÉÙ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー·Ð¸³¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿°ÂÄê´¶¤È¡¢¼þ°Ï¤ò¾È¤é¤¹¡ÈÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤µ¡É¤¬Ì¥ÎÏ¡£³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¥àー¥É¥áー¥«ー¡£
¢£LUNA¡ÊÅÏÊÕ ÎÜÆà¡Ë
¥â¥Ç¥ë·Ð¸³¤ÇËá¤«¤ì¤¿Ä¹¤¤¼êÂ¤ò³è¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÉ½¸½¤¬¿¿¹üÄº¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ë¶¯Îõ¤ÊÇ÷ÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ëー¥ー¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÃ´¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë