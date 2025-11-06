BTS・V、除隊後初の日本広告はスキンケアブランド「Yunth」！グレースーツ姿の新ビジュアル公開
2025年10月29日、スキンケアブランド「Yunth(ユンス)」が新アンバサダーに「BTS」のVさんを迎えたことを発表。日本のスキンケアブランドとしては初の単独契約となり、SNS上では早くもファンから喜びの声が上がっている。
【画像】公開されたBTS・Vさんの新ビジュアル
■日本初！スキンケアブランドとの単独契約が実現
公開された新ビジュアルでは、グレーのスーツを着たVさんがYunthの製品を手にしている。彫刻のような横顔とクールなまなざしが印象的で、ピンクのパッケージとのコントラストも美しい。SNSでは「美しいVに適任」「テヒョンさんを応援しながらきれいになれるなんて最高」といったコメントが寄せられた。
今回の契約は、Vさんにとって日本のスキンケアブランドとの初めての単独契約。さらに除隊後、日本での広告活動の第一弾という点でも注目を集めている。Yunth側は「音楽やファッションなど、あらゆる表現において自分らしさを追求するVさんの姿は、『私だけの美しさが花ひらく』というブランドコンセプトを体現する存在」とコメント。ブランドの世界観をともに発信していくパートナーとして期待を寄せている。
■人気の「生VC美白美容液」とは
Vさんがアンバサダーを務めるYunthの代表アイテムが「生VC美白美容液(医薬部外品)」。「使用期限30秒」というコンセプトの導入美容液で、生ビタミンC(アスコルビン酸)を独自処方で閉じ込め、開封直後のフレッシュな状態で肌に届けることができる。とろみのあるテクスチャーながらベタつかず、有効成分がメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ効果が期待できる。
1回使い切りの個包装で衛生的に使えるのも人気の理由。28包入りで3960円という価格設定で、累計販売個数は650万個を突破。多くのベストコスメ賞も受賞している。
新ビジュアルはブランドの公式Instagram(@yunth.official)にて公開。今後も、Vさんを起用した広告やキャンペーンを順次展開していく。
除隊後の活動再開とともに選んだ日本のスキンケアブランド。Vさんと一緒に新しいスキンケア習慣を始めるきっかけになりそうだ。
