今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、底堅いながらも１５４円台では上値の重い展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５３円４０銭～１５４円２０銭。



５日に発表された１０月のＡＤＰ全米雇用リポートは雇用者数の伸びが市場予想を上回り、１０月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業（非製造業）景況感指数も市場予想より改善した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による年内の追加利下げ観測が後退していることがドルの支えとなるだろう。



とはいえ、足もとの為替動向について片山さつき財務相が４日に「高い緊張感を持って見極めているということに変わりはない」と述べ、三村淳財務官が５日に「米の金利差から想定される水準から乖離（かいり）している」と発言するなど、当局が警戒感を示していることから円売り圧力は弱まっている。



今晩は米国で目立った経済指標の発表がないほか、国内では７日から衆院予算委員会が始まることもあって手控えムードが広がりやすい。ただ、今晩にバーＦＲＢ理事とウォラーＦＲＢ理事が討議に参加する予定で、発言内容によっては相場が動意づくきっかけとなる可能性がある。



出所：MINKABU PRESS