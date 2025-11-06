¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù»£±Æ¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤¬Éé½ý¡¡¹â¤µ2¥á¡¼¥È¥ë¤«¤éÍî²¼¤·¡¢Æ¬³¸¹ü¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î½Å½ý¡¡Åì±Ç¤¬¼Õºá
¡¡Åì±Ç¤Ï6Æü¡¢ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼7ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëÆÃ»£ÈÖÁÈ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¤Ç¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤Ë¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤¬Éé½ý¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅì±Ç¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Êó¹ðÁ´Ê¸
¡¡Åì±Ç¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö2025Ç¯11·î6Æü¸áÁ°8»þº¢¡¢Åö¼Ò¤¬À½ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÆÃ»£ÈÖÁÈ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼ï¨¼£Þ«ÂÀÏ¯¤µ¤ó¤¬¡¢Äß¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤«¤éÊÉ¤ò½³¤ëÅù¤Î±éµ»¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¹Ô¤¦Ãæ¡¢¹â¤µ£²¥á¡¼¥È¥ë¤«¤éÍî²¼¤·¡¢Éé½ý¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢ï¨¼£¤ÏÆ¬³¸¹ü¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤Ç2½µ´ÖÄøÅÙ¤ÎÆþ±¡¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±Åì±Ç¤Ï¡ÖÅö³º»£±Æ¤ÏÄ¾¤Á¤ËÃæÃÇ¤·¡¢Åö¼Ò¤ÏÃ´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸²ñ¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¤Î¾õ¶·ÇÄ°®¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¸¶°øµæÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÉé½ý¤µ¤ì¤¿ï¨¼£Þ«ÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Åì±Ç¤Ë¤è¤ë¤Èº£²ó¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÊüÁ÷Í½Äê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Âè7ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀÄÇ¯¤¬Ì´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÌµÅ¨¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ°¤Î¸½¼Â¤ò¤â¤¿¤é¤¹°Ì´¤Î²ø¿Í¡Ö¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¤«¤é¿ÍÎà¤ò¼é¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¶»¤Ë´¬¤¯¥Ù¥ë¥È¡á¡È¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡É¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
