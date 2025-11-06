GLAY、63枚目シングル「Dead Or Alive」＆ドームツアーの映像作品をリリース 来年には3年ぶりホールツアー開催も
GLAYが、メジャーデビュー30周年を締めくくる新たな展開として、63枚目のシングル「Dead Or Alive」とドームツアー『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』の映像作品（DVD／Blu-ray）をそれぞれリリースすることを発表した。あわせて、来年には3年ぶりとなる全国ホールツアーの開催も決定した。
【比較画像】GLAYのリマスター版と従来の映像の比較
「Dead Or Alive」は、12月3日にリリースされる約半年ぶりの新作。TAKUROが作詞作曲を手がけ、HISASHIのアレンジによるリフとヘビーなバンドサウンドに、TERUの重厚なボーカルが重なるロックナンバーに仕上がっている。
12月10日には、30周年の“GLAY EXPO”を締め括ったドームツアー『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』のDVDおよびBlu-rayのリリースも決定。ゲストに、盟友のHYDE(L'Arc〜en〜Ciel)が参加した東京ドーム公演、そしてドーム公演では初となる360°ステージで行った京セラドーム大阪公演を全曲完全収録する。G-DIRECT限定盤には、横浜アリーナおよび函館アリーナでのアリーナツアー映像や、30周年を振り返るショートムービー、日めくりカレンダーや写真集といった豪華特典も付属する。
さらに、2026年3月20日からは『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”』と題した全国ホールツアーを開催することも決定。2025年に発売されたベストアルバムと同名のツアータイトルとなっており、注目を集めそうだ。
■『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”』スケジュール
2026年3月20日（金･祝） 栃木･宇都宮市文化会館
2026年3月27日（金） 石川･金沢歌劇座
2026年3月29日（日） 滋賀・滋賀県芸術劇場びわ湖ホール 大ホール
2026年4月3日（金） 山口･KDDI維新ホール
2026年4月5日（日） 長崎・ベネックス長崎ブリックホール
2026年4月10日（金） 奈良・なら100年会館 大ホール
2026年4月12日（日） 香川・レクザムホール（香川県県民ホール）
2026年4月17日（金） 岡山･倉敷市民会館
2026年4月19日（日） 鳥取･米子コンベンションセンター BiG SHiP
2026年4月23日（木） 宮崎･都城市総合文化ホール 大ホール
2026年4月25日（土） 熊本・熊本城ホール メインホール
2026年5月14日（木） 岩手・トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）大ホール
2026年5月16日（土） 青森・リンクステーションホール青森
2026年5月18日（月） 群馬･高崎芸術劇場 大劇場
2026年5月25日（月） 東京・東京ガーデンシアター
2026年5月26日（火） 東京・東京ガーデンシアター
「Dead Or Alive」は、12月3日にリリースされる約半年ぶりの新作。TAKUROが作詞作曲を手がけ、HISASHIのアレンジによるリフとヘビーなバンドサウンドに、TERUの重厚なボーカルが重なるロックナンバーに仕上がっている。
12月10日には、30周年の“GLAY EXPO”を締め括ったドームツアー『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』のDVDおよびBlu-rayのリリースも決定。ゲストに、盟友のHYDE(L'Arc〜en〜Ciel)が参加した東京ドーム公演、そしてドーム公演では初となる360°ステージで行った京セラドーム大阪公演を全曲完全収録する。G-DIRECT限定盤には、横浜アリーナおよび函館アリーナでのアリーナツアー映像や、30周年を振り返るショートムービー、日めくりカレンダーや写真集といった豪華特典も付属する。
さらに、2026年3月20日からは『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”』と題した全国ホールツアーを開催することも決定。2025年に発売されたベストアルバムと同名のツアータイトルとなっており、注目を集めそうだ。
■『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”』スケジュール
2026年3月20日（金･祝） 栃木･宇都宮市文化会館
2026年3月27日（金） 石川･金沢歌劇座
2026年3月29日（日） 滋賀・滋賀県芸術劇場びわ湖ホール 大ホール
2026年4月3日（金） 山口･KDDI維新ホール
2026年4月5日（日） 長崎・ベネックス長崎ブリックホール
2026年4月10日（金） 奈良・なら100年会館 大ホール
2026年4月12日（日） 香川・レクザムホール（香川県県民ホール）
2026年4月17日（金） 岡山･倉敷市民会館
2026年4月19日（日） 鳥取･米子コンベンションセンター BiG SHiP
2026年4月23日（木） 宮崎･都城市総合文化ホール 大ホール
2026年4月25日（土） 熊本・熊本城ホール メインホール
2026年5月14日（木） 岩手・トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）大ホール
2026年5月16日（土） 青森・リンクステーションホール青森
2026年5月18日（月） 群馬･高崎芸術劇場 大劇場
2026年5月25日（月） 東京・東京ガーデンシアター
2026年5月26日（火） 東京・東京ガーデンシアター