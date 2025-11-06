SM ENTERTAINMENT JAPANÂè1¹æ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGPP¡×¡¢12¡¦16¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡Ê¿¶ÑÇ¯Îð21ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í8¿ÍÁÈ
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦SM ENTERTAINMENT¤¬ÇÚ½Ð¤·¤¿¡¢BoA¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¡¢SUPER JUNIOR¡¢¾¯½÷»þÂå¡¢SHINee¡¢EXO¡¢Red Velvet¡¢NCT¡¢aespa¡¢RIIZE¤éÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆüËÜ³èÆ°¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¿¡ÖSM ENTERTAINMENT JAPAN¡×¤«¤é¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÂè1¹æ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGPP¡×¡Ê¥¸¡¼¥Ô¡¼¥Ô¡¼¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢12·î16Æü¤ËÀè¹Ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBring it Back¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSM¥¨¥ó¥¿¥¸¥ã¥Ñ¥óÂè1¹æ¡ÖGPP¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡SM ENTERTAINMENT¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¡É¤Î°éÀ®¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤è¤ë¡¢°µ´¬¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È²Î¾§ÎÏ¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿J-POP¥°¥ë¡¼¥×¤òÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢RINKA¡Ê°ÂÆ£Íü²Ö¡Ë¡¢HONOKA¡Ê°ËÆ£ÈÁÇµ²Ö¡Ë¡¢ANAMI¡ÊÂç±à°¡ÇÈ¡Ë¡¢MOMOKA¡Ê·ªÅÄÅí²Ö¡Ë¡¢MIKA¡Ê¹âµÜÈþ¹á¡¡¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢MIA¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ó¡¼ Ì¤°¡¡Ë¡¢SARA¡ÊµÜºê¹¸¡Ë¡¢LUNA¡ÊÅÏÊÕÎÜÆà¡Ë¤«¤é¤Ê¤ëÊ¿¶ÑÇ¯Îð21ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í8¿ÍÁÈ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½Ð¿È¼Ô¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¡¢½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò»ý¤Ä8¿Í¤¬¡¢K-POPÄ¾ÅÁ¤ÎÌó1Ç¯È¾¤Ë¤ª¤è¤ÖÄ¶²áÌ©¤«¤ÄÅ°ÄìÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂÑ¤¨È´¤¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤Î·è°Õ¤ò¶»¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î¡ÖGPP¡×¤Ï¡¢¡ÖG¡§¸Â³¦ÆÍÇË¡ÊGenkai toppa¡Ë¡×¤È¡ÖPP¡§Paper Plane¡Ê»æÈô¹Ôµ¡¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£´öÅÙ¤È¤Ê¤¯»îÎý¤ò¼õ¤±¡¢ÀÞ¤êÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡Ê·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡Ë¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤É¤³¤Þ¤Ç¤â±ó¤¯¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ö»æÈô¹Ôµ¡¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦Èà½÷¤¿¤Á¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡GPP¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢SM ENTERTAINMENT¤Ç25Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¡¢SHINee¡¢¾¯½÷»þÂå¡¢f¡Êx¡Ë¡¢EXO¡¢Red Velvet¡¢aespa¡¢RIIZE¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¸½KeensÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¥·¥à¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó»á¤È¡¢SM ENTERTAINMENT¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦TRAX¤Î¥¸¥§¥¤¡¦¥¥à»á¤¬»²²Ã¡£¥·¥à»á¤ÏºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢aespa¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØSYNK:HYPER LINE¡Ù¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤ä¡¢Red Velvet¡¦¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLike A Flower¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡12·î16Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖBring it Back¡×¤Ï¡¢GPP¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¡È²»³Ú¤ò»ë³Ð¤Ç³ÈÄ¥¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡É¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢ÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¥É¥é¥à¥ó¥Ù¡¼¥¹¡¢EDM¡¢¥À¥Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³Ú¶Ê¡£²Î»ì¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤¬Ë¬¤ì¤è¤¦¤È¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢GPP¤Î¸Ç¤¤°Õ»Ö¤È·èÁ³¤È¤·¤¿Àº¿À¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¶¦¤Ë¶Ê¤ÎËÁÆ¬¤«¤é¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¶¯¤¤¿®Ç°¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¡Ö»þÂå¤ÎºÇÁ°Àþ¤òGPP¤¬Ã¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¡ª¡×¤È¤¤¤¦ ¡ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹Á°Ìë¤Î12·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢GPP¤Î½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡ØGPP Debut Showcase Live¡Ù¤òÅÔÆâË¿½ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£J-POP¤Î¡È¿·¶ÃÏ¡É¤È¤â¸À¤¨¤ëGPP¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÊCD¡Ë¡ÖBring it Back¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡GPP¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Îµ°À×¤ËÌ©Ãå¤·¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ´¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ØGPP Fly¡¡¡Á³³¤Ã¤×¤Á»æ¥Ò¥³¡¼¥¤Î¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Á¡Ù¤¬11·î29Æü25»þ¤è¤ê¡¢BS¥Õ¥¸¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£À¤³¦¿å½à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ØÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´À¤ÈÎÞ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ËÌ©Ãå¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ë¥Ù¥Ã¥¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢¹ë²Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËGPP¤ò²¹¤«¤¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡È¸Â³¦ÆÍÇË¡É¤Î²áÄø¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£BS¤Ç¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢TVer¤ÈFOD¤Ç¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢12·î¤«¤é¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢YouTube¤ÎGPP¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢11·î14Æü20»þ¤Ë#1¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¢£SM ENTERTAINMENT JAPANÂè1¹æ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGPP¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð
¡ÚRINKA¡Ê°ÂÆ£ Íü²Ö¡Ë¡Û
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡£¥À¥ó¥¹¡¦²Î¤ò´°àú¤ËÁà¤ê¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡É³Ë¡É¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ´¤Æ¤ò¾¸°®¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¡£
¡ÚHONOKA¡Ê°ËÆ£ÈÁÇµ²Ö¡Ë¡Û
Í£°ìÌµÆó¤Î¡Öº²¤Î²ÎÀ¼¡×¤ÇÄ°¤¯¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡£ËÉÙ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸·Ð¸³¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á´ÂÎ¤Ë¿¼¤ß¤ÈÀâÆÀÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡ÚANAMI¡ÊÂç±à °¡ÇÈ¡Ë¡Û
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Á¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤È¡¢È´·²¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÆ°¤¤òÎ¾Î©¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉ½¸½¤ÎÉý¤òÌµ¸Â¤Ë¹¤²¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿¼±ó¤ÊÈþ¤ò¤â¤¿¤é¤¹É½¸½¼Ô¡£
¡ÚMOMOKA¡Ê·ªÅÄ Åí²Ö¡Ë¡Û
±éµ»¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿É½¸½ÎÏ¤È¡¢¥Ï¥¹¥¡¼¤Ç¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤¬Í»¹ç¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¡È²½³ØÈ¿±þ¡É¤òµ¯¤³¤·¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡£
¡ÚMIKA¡Ê¹âµÜ Èþ¹á¡Ë¡Û¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«
¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î¿ÀÆ¸¡×¡£¥³¥ì¥ª¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ¤ÈÁÏÂ¤À¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£
¡ÚMIA¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ó¡¼ Ì¤°¡¡Ë¡Û
±Ñ¹ñ¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ü¥¤¥¹¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤¦Â¸ºß¡£¤½¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¿§ºÌ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
¡ÚSARA¡ÊµÜºê ¹¸¡Ë¡Û
ËÉÙ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼·Ð¸³¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿°ÂÄê´¶¤È¡¢¼þ°Ï¤ò¾È¤é¤¹¡ÈÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤µ¡É¤¬Ì¥ÎÏ¡£³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡£
¡ÚLUNA¡ÊÅÏÊÕ ÎÜÆà¡Ë¡Û
¥â¥Ç¥ë·Ð¸³¤ÇËá¤«¤ì¤¿Ä¹¤¤¼êÂ¤ò³è¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÉ½¸½¤¬¿¿¹üÄº¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¶¯Îõ¤ÊÇ÷ÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÃ´¤¦¡£
