LUNA SEA、15年ぶりの東京ドーム公演“黒服限定GIG”のDVD／Blu-ray発売決定 真矢の大病公表前のパフォーマンス収める
LUNA SEAが、メジャーデビュー35周年記念ツアーのグランドファイナルとして2月23日に東京ドームで開催した公演『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-』のDVD／Blu-rayを、2026年2月25日にリリースすることが決定した。
【写真】LUNA SEA・RYUICHIがつづった真矢へのメッセージ全文
約15年ぶりの東京ドーム公演となった同公演は、メンバー自らが「覚悟の夜」と宣言し臨んだ集大成ライブ。全19曲、約3時間におよぶステージでは、35年の歩みを凝縮したベストパフォーマンスが披露された。また、ドラムの真矢にとっては大病を公表する前のパフォーマンスとなっており、病を一切感じさせないその演奏ぶりにも注目が集まる。
11月8日、9日に千葉・幕張メッセで開催される主催フェス『LUNATIC FEST. 2025』を目前に控えたタイミングでのリリースの発表となり、ファンのあいだでさらなる盛り上がりを見せそうだ。
■『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-』収録曲
M01. LOVELESS
M02. G.
M03. Dejavu
M04. DESIRE
M05. JESUS
M06. gravity
M07. RA-SE-N
M08. VIRGIN MARY
M09. IN FUTURE
M10. I for You
M11. FAKE
M12. BELIEVE
M13. ROSIER
M14. HURT
M15. NIGHTMARE
M16. LOVE SONG
M17. TONIGHT
M18. WISH
M19. FOREVER & EVER
※「SLAVE限定盤」には、以下を追加収録
「G.」「IN FUTURE」メンバー別ソロアングル（RYUICHI／SUGIZO／INORAN／J／真矢）
舞台裏映像「Behind the scenes of LUNATIC TOKYO 2025」
