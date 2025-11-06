山本舞香、二股疑惑の経営者を一刀両断！　「マイクで拾ってんだよ全部！」話題の“論破王”ためくにのサプライズに絶賛

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は10月28日 夜9時より、“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の第7話を放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

■『ラブキャッチャージャパン 2』第7話が「ABEMA」にて放送

同番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送ります。

参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていきます。

『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1,000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。

最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？ 恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーです。

スタジオMCは、見取り図の盛山晋太郎さん、リリーさん、木村昴さん、山本舞香さん、とうあさんが務めます。

■話題の“論破王”ためくにのサプライズに山本舞香絶賛

2025年10月28日放送の第7話では、一行がグループデートの舞台となる竹富島へ向かいました。

第6話でラブキャッチャーであることが明かされた起業家・ためくには、バレエ講師のサリオを誘って2人でデートへ。ためくには「サリオが絶対つけなさそうなものあげるわ」と言い、フェリー乗り場で購入したというブレスレットをプレゼントしました。

サリオは「人に物をあげるの初めてみたいな感じでくれました、そういうのしなさそうだから嬉しかったです」と喜びの笑顔。MCの山本さんも「この（プレゼントの）あげ方嬉しいですね」とコメントしました。

■人気YouTuberの“ピュアな愛情表現”に山本舞香メロメロ

一方、YouTuberのいぶきは、元アイドルのさくらと海辺デートへ。

お揃いで買ったという星砂を見せながら、「これはこの旅の思い出と、さくらちゃんとの思い出として（第6話にてさくらに）もらったポーチと一緒に大事にしようと思います」と純粋な一面を見せ、これには山本さんも「こういうところかわいい」と思わず絶賛しました。

■「東京に戻っても会いたい……」二股疑惑の経営者を山本舞香が一刀両断！

最後の夜、参加者たちは「指名された人は必ず正直に答えなければならない」というルールで“9の質問リレー”に挑戦しました。

質問に答えた人が次の人を指名し、自分の知りたい質問をしていく形式で、最後の9つ目の質問は「あなたの正体はなんですか？」。9人目となったのは、なんとさくら。彼女はまさおを指名します。

一呼吸置いたまさおは「ラブ（キャッチャー）です」と回答。

これまでマネーキャッチャーだと疑っていたスタジオは「待ってよ！」と騒然となりました。

その後、混乱するまさおは、自分を騙そうとしているマネーキャッチャーのえみりを呼び出し、「マネーに騙されるくらいなら俺はえみりと東京に戻って会いたいと思う気持ちは間違ってないじゃん。うららに騙されてえみりとも会えないんだよ」と小声で囁きます。

“うらら一本宣言”をしていたにもかかわらず、えみりに対してもアプローチを続けるまさおに対し、山本さんは「マイクで拾ってんだよ、全部！」と激しくツッコミ。

まさおはその後のインタビューでも、えみりに“賞金ゲットのために利用されている”とも知らず、「えみりちゃんは信じられそうです。信用できるのはえみりちゃん」と断言。これには木村さんも「まさおの正体が判明しました。バカです！」と笑いながらコメントし、スタジオは大盛り上がりとなりました。

さらにスタジオでは、レースクイーンのうららを一途に思う俳優・かいりに「マネーキャッチャー説」が急浮上。

最終回を目前に控え、参加者の正体をめぐる考察が白熱した『ラブキャッチャージャパン2』第7話は「ABEMA」にて配信中。全話無料で楽しめるのでぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。

■番組概要

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』

＜第7話＞

放送日時：2025年10月28日 夜9時〜

放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1904_s2_p70

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1904

制作：吉本興業

制作協力：CJ ENM

製作著作：ABEMA

※放送日時、放送チャンネルは予告なく変更になる場合もあります。

（エボル）