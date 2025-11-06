東映アニメーション作品、路上の配電地上機器を描画 鬼太郎、DB、ワンピース、プリキュアなど
東映アニメーションは6日、本社所在地である中野区と連携し、路上の配電地上機器を同社のアニメ作品で描画・ラッピングすることを発表した。
【画像】どこで見れる？路上の配電地上機器×東映アニメーション作品で描画
同社は、地域の経済団体、観光・運輸関連企業、区内大学等とともに構成される「アニメでつながる中野実行委員会」に参画。同実行委員会では、中野区内のアニメ関連企業のコンテンツを地域で活用することで、アニメ文化の地域定着とシビックプライドの醸成、文化・芸術振興、情報発信による地域プロモーション、そして来街者による経済活性化を目指している。
この取り組みの一環として、アニメ作品を活用したモニュメントが存在しない中野区内において、新たなアニメ関連の名所を創出することを目的に実施される「NAKANOミューラル・アニメロード」では、東京電力パワーグリッドが保有する配電地上機器（歩道面）に、東映アニメーションが手掛けたアニメーション作品の一部を描画・ラッピングすることになった。
設置場所は中野駅北口（四季の森公園エリア）5基、中野駅南口（千光前通りエリア）8基、2か所に設置された配電地上機器（東京電力パワーグリッド保有）の歩道面に、区内アニメ関連企業が製作するアニメコンテンツを描画（壁画）する。
描画するコンテンツは『ゲゲゲの鬼太郎』『マジンガーZ』『ドラゴンボール』『聖闘士星矢』『おジャ魔女どれみ』『デジモンアドベンチャー』『ワンピース』『ふたりはプリキュア』『ガールズバンドクライ』など多数で、掲出期間は約1年となる。
東映アニメーションは1956年の設立以来、日本初の本格的アニメーション製作会社として、フルカラー長編アニメーション映画『白蛇伝』の製作を皮切りに、数多くのアニメーション作品を生み出すと同時に、版権・映像など多様なビジネス展開を行い、アニメーション業界のパイオニアとしてリードしてきた。
同社が創出したアニメーションビジネスは、今や海外にも大きく広がり、近年では国の基幹産業の一つとまで言われるほどに成長しており、今後も、アニメーションを通じて地域とともに歩み、文化の発展に貢献していく。
また、「NAKANOミューラル・アニメロード」として配電地上機器ラッピングの最初の設置となる記念に、中野区長 酒井直人氏、アニメでつながる中野実行委員会 委員長(東京商工会議所中野支部 会長)正村宏人氏、東映アニメーション 代表取締役社長 高木勝裕氏が会合。それぞれコメントが寄せられた。
■酒井直人氏コメント
中野のまちの念願であった、アニメコンテンツを活用した新たな名所「NAKANOミューラル・アニメロード」が、このたび完成いたしました。そのスタートを、日本アニメの歴史そのものとも言える東映アニメーション様の作品群で飾ることができ、心より嬉しく思っております。
近年、中野区にはまちの成長とともに、世界で活躍する著名なアニメ関連企業が集積しています。区民の皆さまには、「NAKANOミューラル・アニメロード」を通じて、中野が世界に誇る文化であるアニメをより身近に感じ、親しんでいただきたいと願っております。国内外からも多くの方々にお越しいただき、「NAKANOミューラル・アニメロード」とともに中野のまち巡りを楽しんでいただくことを期待しています。ぜひ、中野にお越しください。
■正村宏人氏コメント
東京商工会議所中野支部と中野区は、今年発足した「アニメでつながる中野実行委員会」に先駆けて、2017年に「中野・杉並・豊島アニメ等地域ブランディング事業実行委員会」を立ち上げるなど、官民一体となってアニメコンテンツによる地域経済の活性化に取り組んできました。この取り組みに呼応するように、世界を市場として成長を続けるアニメ関連企業が中野に集積し、地域の産業として定着してきております。
これまでもアニメ関連企業のコンテンツを活用したイベントの開催などにより、まちを盛り上げてきましたが、この「NAKANOミューラル・アニメロード」によって、通年で中野のまちとアニメを一緒に楽しんでいただけるようになりました。文化と経済がともに発展し続ける中野のまちに、これからもご期待ください。
■高木勝裕コメント
当社は2013年より、このアニメの街、中野に拠点を移しお世話になっておりますが、来年の2026年は当社にとって創立70周年を迎える記念すべき年です。この素晴らしい機会に、中野区の配電地上機器施策について、貴重な初回を東映アニメーションが担当させていただけることになり、感謝申し上げます。
当社で大切に扱わせていただいている作品のうち、全19作品のビジュアルが機器に装飾されています。世界中の人々が集まるアニメの街、中野で、当社作品のビジュアルを楽しんでいただければ、大変嬉しく思います。70周年を迎えたのちも、さらに多くのファンの皆さまに当社作品を応援していただけるよう、アニメ製作や事業を進めてまいります。今後とも、当社とこのアニメの街、中野に、ぜひご注目ください。
■描画するコンテンツ
・白蛇伝
・狼少年ケン
・魔法使いサリー
・ゲゲゲの鬼太郎
・太陽の王子 ホルスの大冒険
・長靴をはいた猫
・どうぶつ宝島
・マジンガーZ
・一休さん
・銀河鉄道999
・ドラゴンボール
・聖闘士星矢
・おジャ魔女どれみ
・デジモンアドベンチャー
・ワンピース
・ふたりはプリキュア
・おしりたんてい
・ふしぎ駄菓子屋 銭天堂
・ガールズバンドクライ
