吉田要士、少年時代の部活明かす「日本一にもなった」 共演者は納得
ミュージカル俳優の吉田要士が6日、ミュージカル『クリスマス･キャロル』〜 National Tour 2025〜の稽古場取材会に出席。少年時代に打ち込んでいた部活動を明かした。
【写真】優雅⋯華麗に舞う土屋アンナ
取材は吉田のほか、土屋アンナらが応じた。土屋が取材中に吉田の部活動について水を向けると、吉田は「マーチングバンド部でトランペットを吹いていました」と明かした。
土屋が「ほー」と返答すると、「結構本気でやって、日本一にもなったりしました」と告白。土屋は「だから肺活量がすごいんだ」と納得した様子を見せていた。
本作は1843年のクリスマスイブを舞台としたストーリー。吉田栄作が3年ぶり2度目の主演を務め、土屋アンナと吉田要士が共演する。16日の東京・福生市民会館のプレビュー公演を皮切りに、青森、北海道、熊本、長崎、鹿児島、鳥取、東京、愛知、岐阜、愛媛、大分で上演する。
