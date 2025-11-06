9月に第1子誕生の吉田栄作「クリスマスは二日酔いじゃん」 聖夜は家族で…
9月に第1子が誕生した俳優の吉田栄作（56）が6日、ミュージカル『クリスマス･キャロル』〜 National Tour 2025〜の稽古場取材会に出席。今年のクリスマスの過ごし方について言及した。
【写真】優雅⋯華麗に舞う土屋アンナ
吉田のほか、土屋アンナらが取材に応じた。記者からクリスマスの過ごし方について質問が飛ぶと、土屋が他の出演者に12月24日に誕生日を迎える人がいることを紹介。土屋は「24日はみんなで食事したいな」と話した。
これに吉田も反応。「そんなことしていたら25日は二日酔いじゃん。でも少しは飲もうかな。家でね」と話し、一家団らんで聖なる夜を迎えたい思いを口にした。公演はクリスマス・イブまでで、吉田は「家族にも見てほしいです」とも話した。
吉田は俳優の内山理名（43）と2021年に結婚したことを報告。今年9月に第1子が誕生したことを自身のインスタグラムで発表した。
本作は1843年のクリスマス・イブを舞台としたストーリー。吉田栄作が3年ぶり2度目の主演を務め、土屋アンナと吉田要士が共演する。16日の東京・福生市民会館のプレビュー公演を皮切りに、青森、北海道、熊本、長崎、鹿児島、鳥取、東京、愛知、岐阜、愛媛、大分で上演する。
