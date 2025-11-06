ボン・ジョヴィ、初の公式写真集が登場 全世界で1500部のみの限定版に注目
最新スタジオアルバム『FOREVER (Legendary Edition)』のリリースとツアー再開で注目を集めるボン・ジョヴィ。バンドの40年にわたる軌跡を網羅した初の公式写真集『ボン・ジョヴィ：フォーエバー（BON JOVI：FOREVER）』が完成し、英ジェネシス・パブリケイションズよりリリースされた。
【写真】『ボン・ジョヴィ：フォーエバー（BON JOVI：FOREVER）』コレクター版のイメージ画像
『ボン・ジョヴィ：フォーエバー』は、ジョン・ボン・ジョヴィ本人の発言を交えたアンソロジーブックで、手書きの歌詞や未公開写真、ツアーパス、ポスター、ステージ衣装、ギター、トラックリストなど、貴重な資料が満載。テキストはすべて英語で書かれており、ボン・ジョヴィの歴史を多角的に体感できる一冊となっている。
全世界で1500部限定生産となるリミテッド・エディションには、ジョン・ボン・ジョヴィの直筆サインやシリアルナンバーが入っており、7インチアナログシングル（「BAD MEDICINE」（ANNIVERSARY MIX）／「RUNAWAY」（ACOUSTIC BED ROOM DEMO））や、ピンバッジ、ギターピック、VIPツアーパスなどのスペシャルアイテムが付属。仕様の異なる「デラックス」（350部）と「コレクター」（1150部）の2種が用意されている。
いずれの仕様も英国の公式販売サイトでは予約段階で完売しており、その人気の高さがうかがえる。日本国内では、11日よりシンコーミュージック・エンタテイメントの通販サイトにて、限定数での輸入販売がスタートする。
