『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』鬼気迫るデク！拳は死柄木に届くのか…第6話あらすじ＆未放送予告編公開
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（通称“ヒロアカ”）シリーズの最終章となる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜 後5：30）第6話（通算165話）「こじ開けろ！緑谷出久!!」が8日に放送される。これに先立ち、あらすじ、先行場面カット、テレビ未放送の30秒予告編が6日、公開された。
【場面カット】こわすぎ…！デクに立ちはだかる死柄木
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から24年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による大人気コミックが原作。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（通称・デク）が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵＜ヴィラン＞”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語を描くヒーローアクション。2016年の第1期を皮切りに第7期まで放送されており、“FINAL SEASON”は通算8期目となる。
第6話では、ワン・フォー・オール2代目継承者の駆藤の驚きの策により、「ワン・フォー・オールを死柄木に譲渡＝精神の傷に直接ぶつける」という、イチかバチかの攻撃を仕掛けることとなったデク。全身に黒鞭を走らせてヒーローとは思えぬ鬼気迫る姿から繰り出す拳は死柄木に届くのか。
