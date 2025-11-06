『らんま1/2』ついに八宝斉、初登場！声は井上和彦 第18話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『らんま1/2』第2期の第6話（通算18話）のあらすじ＆先行カットが公開された。新キャラクター・八宝斉(声：井上和彦)が初登場する。
【画像】ちょっとキモイ（笑）あかねに迫る八宝斉 『らんま1／2』場面カット
第18話「“邪悪”の復活」は、ある日、早雲と玄馬の師匠・八宝斉が現れ、元祖無差別格闘流の跡継ぎ候補として乱馬を鍛えることに。好き勝手に振る舞う八宝斉を倒そうとする乱馬だが、圧倒的な力に敵わず、「武者修行でもしてこい」と天道家への立ち入りを禁止されてしまう。
乱馬は一矢報いるために秘策を繰り出すが、八宝斉の様子に変化が…？
『らんま1/2』は、水をかぶると女になってしまう高校生の早乙女乱馬とその許婚・天道あかねの日常を描き、周囲を巻き込んだ格闘ラブコメ。原作漫画が『週刊少年サンデー』で1987年〜1996年にかけて連載され、テレビアニメが1989年〜1992年に放送。その後、劇場版アニメやOVA化もされ、完全新作的アニメの第1期が2024年10月〜12月に放送された。
【画像】ちょっとキモイ（笑）あかねに迫る八宝斉 『らんま1／2』場面カット
第18話「“邪悪”の復活」は、ある日、早雲と玄馬の師匠・八宝斉が現れ、元祖無差別格闘流の跡継ぎ候補として乱馬を鍛えることに。好き勝手に振る舞う八宝斉を倒そうとする乱馬だが、圧倒的な力に敵わず、「武者修行でもしてこい」と天道家への立ち入りを禁止されてしまう。
『らんま1/2』は、水をかぶると女になってしまう高校生の早乙女乱馬とその許婚・天道あかねの日常を描き、周囲を巻き込んだ格闘ラブコメ。原作漫画が『週刊少年サンデー』で1987年〜1996年にかけて連載され、テレビアニメが1989年〜1992年に放送。その後、劇場版アニメやOVA化もされ、完全新作的アニメの第1期が2024年10月〜12月に放送された。