浜田雅功、三浦大知と昨年以来の再会2ショット 場所は南森町のおなじみコロッケ店
ダウンタウンの浜田雅功が、8日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後3：24〜 ※関西ローカル）に出演し、歌手の三浦大知とおなじみのコロッケ店を訪れる。
【動画】「緊急事態発生！」騒動に発展し申し訳なさそうになる三浦大知
オープニングは、相方が待つラーメン店「神座」。入店した浜田は、夢中でラーメンをすする三浦の頭をはたき、外へと連れ出す。去年のごぶごぶフェス以来の再会を喜ぶ三浦は、現在開催中の浜田の絵画展『空を横切る飛行雲』のグッズTシャツを着用。それを見た浜田は「ありがとう！」とうれしそうに笑顔を見せる。
今回は「500円で大満足！ワンコインスポットかまぼこ板ツアー」と題し、関西人が大好きな“ワンコインで満足できるグルメスポット”を巡る。ロケ先の地名が書かれた“かまぼこ板”をランダムに引き、出た地名にある“心が高鳴るグルメスポット”へと向かう。
引いたのは「南森町」。ごぶごぶではおなじみのコロッケ店「中村屋」へ。店に到着すると、これまでにはなかったイートインスペースが新設されており、長年通う浜田も「うーっわ、マジか！ここで食べてええってことなんや」と驚き。ここでは名物コロッケに加え、三浦がおすすめするチキンナゲットを食べることに。料理を待つ間、2人は店前とイートインスペースに番組ステッカーを貼り、浜田が「怒られたら大知のせいやからな」と言うと、三浦は「その時は浜田さんの名前を使わせていただきます」と盛り上がる。
2人は揚げたてのコロッケを食べ、「間違いないですね！」とおなじみの味を堪能する。浜田は食べたことがないというチキンナゲットを試食するが、「おいしいけど、コロッケには勝たれへんな」と揺らがぬコロッケ愛をにじませる。
