元SKE48の菅原茉椰、アソビシステム所属に「素敵なご縁があり、新たな場所で再スタートします」
元SKE48の菅原茉椰が、アソビシステムに所属した。きょう6日、自身のインスタグラムで発表。同事務所も発表した。
【写真】エメラルドの衣装が似合う笑顔！透き通る美肌を披露した菅原茉椰
投稿で「この度、アソビシステムにタレントとして所属することになりました」と報告。「素敵なご縁があり、新たな場所で再スタートします。これからも菅原茉椰の応援、よろしくお願いします！」と意気込みをつづった。
また同事務所も「この度、『菅原茉椰（すがわら まや）』が、弊社に所属しましたことをお知らせいたします。今後も引き続き、タレント、俳優、モデルなどマルチに活動してまいります」と伝えた。
アソビシステムには、きゃりーぱみゅぱみゅ、中田ヤスタカ、新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZIPPER、とうあなどが所属している。
管原は2000年1月10日生まれ、宮城県仙台市出身。2025年8月31日にSKE48を卒業した。趣味は散歩、ラーメン、ダーツ。毎日1万歩以上を歩き、年間100杯ほどラーメンを食べてるという。
