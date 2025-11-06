【福袋2026】「よーじやハッピーバッグ2026」登場 人気香りシリーズ＆限定“よじこ”グッズ入り
京都発の老舗ライフスタイルブランド「よーじや」が、毎年人気の福袋「よーじやハッピーバッグ2026」を数量限定で発売する。人気の香りシリーズ「まゆごもり」「はなほのか」「ゆずつやや」など約2万3000円相当のアイテムを詰め合わせた豪華セットが、1万円（税込）で手に入るチャンスだ。オンライン予約は11月30日午前10時から、店頭販売は2026年1月1日（木・祝）にスタートする。
【写真】ここまで入って1万円…!? 今年の”よーじや”福袋の中身はこちら！
福袋には、今年3月に登場したコーポレートキャラクター「よじこ」をデザインした限定トートバッグと缶バッジが付属。日常使いにも適したデザインで、コレクションとしても人気を集めそうだ。
内容は「共通アイテム」と「パターンA」「パターンB」の2種で構成され、購入者が選ぶことはできない。共通アイテムには、su-haシリーズのディープクレンジングジェルや泡状洗顔料、入浴料3種（まゆごもり・はなほのか・ゆずつやや）、「あわ珠ネット」などが含まれる。
パターンAでは「ゆずつやや」のシャンプーやヘアコンディショナー、「まゆごもり」ボディソープ、「はなほのか」ハンドソープ、「ゆずつやや」ハンドクリームに加え、su-haファーストキット（4種からランダム）をセット。パターンBは、同様の構成で香りの組み合わせが入れ替わる仕様だ。
オンラインでの予約受付は「よーじや公式オンラインショップ」のほか、ジェイアール京都伊勢丹、遠鉄百貨店、ながの東急百貨店、いよてつ高島屋の各オンラインストアでも実施。発送は12月下旬以降を予定している。
店頭での予約は12月1日から31日まで、よーじや各店舗（ジェイアール京都伊勢丹店を除く）および期間限定ショップ「よーじやふらっと」（大丸梅田店）で受け付ける。店頭販売は2026年1月1日からスタートし、数量限定のため予定数に達し次第終了となる。
定番人気の香りとともに、新キャラクター「よじこ」のアイテムも加わった今回の福袋。京都の老舗ブランドならではの上質なラインナップが楽しめる内容となっており、新年のスタートを華やかに彩りそうだ。
