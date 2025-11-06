篠原ともえ、19歳大学生時代の懐かしい写真を公開「懐かしいシノラー時代」「いい顔してますね」
歌手や俳優、デザイナー、音楽プロデューサーなどマルチに活動する篠原ともえ（46）が6日、自身のインスタグラムを更新。学生時代の若かりし頃を公開した。
【写真】「あのころのともえちゃんだ」笑顔で課題に取り組む19歳の篠原ともえ
篠原は「19歳大学生 課題のパターンと向き合った時間 つくることが好きという気持ちをそのままに時を重ね今があり、夫とデザイン会社を設立し人生の出直しの再出発をしました」とつづり、青春時代の写真を披露している。
赤い上着に赤縁のメガネをかけ、隣には教科書が開いてあり、笑顔で課題に取り組む姿が捉えられていた。
時代を感じるショットに、ファンからは「懐かしいシノラー時代のともえちゃん」「いい顔してますね」「かわいい青春時代」「あのころのともえちゃんだ」などのコメントが集まっている。
【写真】「あのころのともえちゃんだ」笑顔で課題に取り組む19歳の篠原ともえ
篠原は「19歳大学生 課題のパターンと向き合った時間 つくることが好きという気持ちをそのままに時を重ね今があり、夫とデザイン会社を設立し人生の出直しの再出発をしました」とつづり、青春時代の写真を披露している。
赤い上着に赤縁のメガネをかけ、隣には教科書が開いてあり、笑顔で課題に取り組む姿が捉えられていた。
時代を感じるショットに、ファンからは「懐かしいシノラー時代のともえちゃん」「いい顔してますね」「かわいい青春時代」「あのころのともえちゃんだ」などのコメントが集まっている。