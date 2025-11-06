篠原ともえ （C）ORICON NewS inc.

　歌手や俳優、デザイナー、音楽プロデューサーなどマルチに活動する篠原ともえ（46）が6日、自身のインスタグラムを更新。学生時代の若かりし頃を公開した。

【写真】「あのころのともえちゃんだ」笑顔で課題に取り組む19歳の篠原ともえ

　篠原は「19歳大学生　課題のパターンと向き合った時間　つくることが好きという気持ちをそのままに時を重ね今があり、夫とデザイン会社を設立し人生の出直しの再出発をしました」とつづり、青春時代の写真を披露している。

　赤い上着に赤縁のメガネをかけ、隣には教科書が開いてあり、笑顔で課題に取り組む姿が捉えられていた。

　時代を感じるショットに、ファンからは「懐かしいシノラー時代のともえちゃん」「いい顔してますね」「かわいい青春時代」「あのころのともえちゃんだ」などのコメントが集まっている。