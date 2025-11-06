フリーアナウンサーの皆藤愛子（４１）が６日、都内で行われた「ＮＥＷ ＹＯＵＮＧ ＯＦ ＴＨＥ ＹＥＡＲ ２０２５」に高橋英樹（８１）、柳沢慎吾（６３）らと授賞式に登壇した。

記念すべき第１回となる同賞は審査員によって選出。「ｏｖｅｒ６０部門」に高橋、大地真央、柳沢、「ｏｖｅｒ４０部門」に皆藤が選ばれた。

皆藤は「ガチ私服」だという白と黒のシンプルなワンピースで登壇。「私でいいのかなとビックリした。光栄なことでふさわしい人になれるように頑張りたい」と喜んだ。

同アワードの総合プロデューサーのおちまさと氏から「２０年前に雑誌で対談したけど、その時から何も変わっていない。ビジュアルがすごすぎて」と若々しさを絶賛された。

「ＮＥＷ ＹＯＵＮＧ ＯＦ ＴＨＥ ＹＥＡＲ（ニューヤング・オブ・ザ・イヤー）」は、２０１１年から２０２３年まで１３年に渡り「イクメン オブ ザ イヤー」を企画・運営してきた総合プロデューサーのおちまさと氏と株式会社フロンティアインターナショナルにより始動。年齢に関係なく、好奇心や冒険心、挑戦心を持ち、前向きな姿勢を「新しい若さ」と考え、それを体現し、年齢に関するステレオタイプを打破する人たちをたたえるアワードイベントとして初開催された。