リーダー電子、上期経常が赤字縮小で着地・7-9月期も赤字縮小

リーダー電子 <6867> [東証Ｓ] が11月6日大引け後(17:45)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は1100万円の赤字(前年同期は2億9100万円の赤字)に赤字幅が縮小した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.8倍の2億6100万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は8300万円の赤字(前年同期は2億0100万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-14.5％→-10.5％に大幅改善した。



株探ニュース

