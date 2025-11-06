妻を海に突き落とし保険金詐取、男に死刑執行―中国

中国国有メディア人民日報のオンラインニュースサイト・人民網は11月6日、妻を海に突き落とし保険金をだまし取った男の死刑が執行されたと報じ、事件の詳細を明らかにしました。

大連から煙台に向かう旅客船で2021年5月5日、女性李某環が海に転落して死亡しました。同行していた夫の李某は、通常見られる悲しむ様子もなく、警察に死亡証明書の発行を繰り返し催促しました。李某は、実家の習慣によると、亡くなった人は3日以内に火葬しなければならないと説明しました。

捜査機関によると、李某は2020年12月31日前後、李某環の身分証明書と携帯電話を使い、保険会社3社から計4件の高額人身傷害保険を購入し、受取人はいずれも李某だったとのことです。李某環が不慮の事故で死亡した場合、李某は最高1230万元（約2億6500万円）の保険金を受け取ることができる内容でした。

李某環が自ら海に落ちたかどうかは、本件の重要なカギとなります。船上の監視映像を繰り返し研究した結果、専門鑑定機関は李某環が海に転落する前に、李某が暴力を振るったと認定しました。また、李某環が海に転落した時の空中姿勢は明らかに反転しており、力学的な角度から分析すると、しゃがんだ姿勢で上体に外力が加わられた特徴に合致します。これにより、すべての証拠の連鎖は完全に一貫性を持つ構造となりました。

中国最高人民法院は6月16日、李某容疑者に対する死刑執行を最終的に決定し、これを受けて8月4日、刑が執行されました。（提供/CRI）